Nessun rispetto per il verde urbano in piazza San Pio, la segnalazione di un residente

"Un ringraziamento agli operatori dello svuotamento dei cassonetti. Quella pianta da me comprata e messa li per abbellire piazza San Pio ci ha messo un anno per attecchire. Proprio ieri mattina ero lì stato per verificare che il vento non avesse procurato danni. Sono solo un cittadino che abita in zona e neanche ne godevo della vista della pianta. vediamo se anche questa volta i commercianti faranno finta di niente".

Questo il contenuto della segnalazione whatsapp inviata da un residente al numero di redazione (3892 170 180).