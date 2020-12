Cade un palo della luce in via Spinelli. Auto danneggiata e grande spavento

Lo schianto, accompagnato da un forte boato, poco prima delle 13.30 di oggi.

Un palo della pubblica illuminazione è venuto giù in via Francesco Spinelli, finendo di traverso sulla strada e danneggiando un'automobile parcheggiata di fronte.

Per fortuna in quel momento non c'erano pedoni, bici o vetture di passaggio, in una via solitamente molto trafficata che collega via Crocifisso a via Traetta. Grande spavento per i residenti, e amara sorpresa per il malcapitato proprietario dell'auto colpita dal palo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, allertata da un passante rimasto miracolosamente illeso. Ancora da stabilire le cause della caduta.

Due anni fa, esattamente il 29 ottobre del 2018, sempre nella stessa via un altro corpo illuminante era venuto giù schiantandosi su un'auto parcheggiata. In quella circostanza le forti raffiche di vento avevano causato la caduta di pali ed alberi anche in altre zone della città.