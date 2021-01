Campionati italiani paralimpici, Elos Bitonto risponde presente

Buon successo della Puglia ai Campionati italiani paralimpici di atletica indoor, che hanno visto protagonisti gli atleti della Fisdir e della Fispes. Le gare, che si sono svolte ad Ancona il 22 e 23 gennaio scorsi, sono state la prima occasione per vedere sul campo gli atleti dopo lo stop alle gare per l’emergenza pandemica.

A rappresentare la Puglia, le associazioni sportive Elos Bitonto e ASD Allenamenti Molfetta.

“In un momento così difficile come quello attuale, vedere la partecipazione di due società e dei suoi atleti al campionato dimostra la volontà di riprendere le attività, sperando di ritornare quanto prima alla normalità”: queste le parole di Floriana De Vivo, delegata regionale Fisdir.

Il Campionato italiano indoor si pone come trampolino di lancio per la stagione agonistica 2021. “L’attività continua ad essere penalizzata dall’emergenza sanitaria, e l’impossibilità di allenarsi al chiuso e in condizioni ottimali ha lasciato a casa diversi atleti”, commenta Pietro Camporeale, referente tecnico regionale della Fisdir per l’atletica leggera. “Ma ci possiamo ritenere soddisfatti, sotto l’aspetto tecnico – aggiunge – delle prestazioni e dei piazzamenti ottenuti dagli atleti pugliesi che hanno preso parte al campionato. Portare più atleti a meeting ed eventi nazionali è un obiettivo su cui voglio concentrarmi, lavorando a fianco delle singole società, migliorando la qualità del lavoro e delle manifestazioni regionali”.

Tra gli atleti presenti ad Ancona, spicca Simone Colasuonno della Elos Bitonto, da tempo sotto la lente del team di osservatori della nazionale azzurra.

Importanti risultati sono arrivati anche dagli atleti in maglia ASD Allenamenti Molfetta: brillano Ignazio Binetti nel lancio del peso, con un terzo posto finale; Maria Petruzzella, campionessa Italiana Juniores nei 60 mt (terza assoluta) e nei 200mt (secondo posto Juniores e quarta assoluta). Straordinaria la prova di Enrico Tridente, campione di categoria e assoluto nei 60 mt e terzo nei 200 mt.