Continua la preparazione dei Grifoni neroverdi

Sono settimane intense, tra pista e campo, per i ragazzi dell'Amatori Bitonto Rugby di coach Marcario: tra ripetute e allenamenti tra reparti, ci si sta preparando al meglio in vista del primo incontro contro gli amici dei Draghi Bat di Barletta.

“Andremo a Barletta per fare gruppo e per divertirci, giocandoci le nostre carte nella migliore condizione possibile” commenta Marcario, ringraziando inoltre il preparatore atletico Vernola per il lavoro certosino e professionale che in queste settimane sta svolgendo. “È di fondamentale importanza – aggiunge – in questo periodo, soprattutto per uno sport di forza e di atletismo come il rugby”.

Non mancano le novità sotto il punto di vista dei giocatori, come l'esperta prima linea Colella, o il ritorno del classe 2000 Tarantini, il giovane Lafortezza, ma anche la new entry Lorenzo Mongelli (fratello minore dell'ex capitano Luigi). Di tutto rispetto i trasferimenti in entrata: la prima linea Tambone di scuola Corato, e la terza linea Battaglia, barlettano purosangue.

I Grifoni sono pronti quindi ad un nuovo esordio e, come sempre, invitano tutti gli sportivi e i curiosi ad un allenamento di prova. Tutte le info sulla pagina facebook dell'asd Amatori Rugby Bitonto.