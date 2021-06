Softair, l'Apocalyptic Army da Bitonto alla "conquista" di Roma

Forse ancora in pochi sanno dell’esistenza di uno sport di squadra basato sulla simulazione di tattiche militari e strategie di combattimento tra fazioni opposte, denominato softair. Queste fazioni devono conquistare obiettivi prefissati realizzando il maggior punteggio possibile. E c’è un’associazione bitontina, l’asd Apocalyptic Army Softair Bitonto, che parteciperà per il secondo anno di fila alla finale nazionale di disciplina.

Mirko Perrino, il presidente dell’associazione, ci racconta tanti aspetti e piccole curiosità del softair, uno sport sicuramente “minore” rispetto a quelli praticati dalle grandi masse ma che sta provando ad emergere e a farsi conoscere da un pubblico più vasto.

Il softair è basato su tattiche militari e strategie di combattimento. Ma quali “armi”, se così possono definirsi, vengono utilizzate?

Per la pratica di questa attività vengono utilizzate delle riproduzioni fedeli di vere armi da fuoco, dette air soft gun (ASG, in Italiano arma ad aria compressa, da qui il nome alla disciplina) che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabile da 6 millimetri. C’è da premettere sin da subito che anche se l'aspetto più evidente è l'impostazione "militare", è da chiarire che il Softair rifugge la violenza in qualsiasi sua forma. Oltre ad insegnare a rafforzare lo spirito di gruppo, il softair fa bene anche alla salute poiché si tratta di uno sport che si svolge all’aperto, tendenzialmente in boschi o territori urbani che, seppur circoscritti, richiedono una buona dose di movimento.

Mirko, qual è stato il suo primo approccio col softair?

Ho conosciuto il softair nel 2015, quando un amico di vecchia data mi ha invitato per una giocata di prova, il suo entusiasmo mentre mi raccontava di qualche game mi ha convinto a provare questo sport. Da lì è stato un colpo di fulmine. La passione è nata dalla ricerca di uno sport diverso dai soliti. Il softair mi ha insegnato l’importanza del lavoro di squadra, mi ha permesso di conoscere tanta gente da ogni dove, mi ha permesso di instaurate tante amicizie, di stare nella natura lontano dal caos cittadino, di volare in elicottero, di recitare in delle scene per una serie tv e tanto altro ma ci vorrebbe un libro intero per raccontare cosa è, e perché ho scelto il softair. Certe esperienze bisogna viverle per capirle fino in fondo.

Quando è nata l’associazione e quanto siete cresciuti negli anni?

L'asd Apocalyptic Army Softair Bitonto è nata nel 2013 e al momento conta circa 30 soci, per lo più bitontini ma provenienti anche da Andria, Trani, Bari e Terlizzi. Negli ultimi anni, grazie al costante lavoro di squadra, gli Apocalyptic Army si sono fatti strada nelle competizioni regionali, e anche quest’anno, dopo lo stop forzato dettato dall’emergenza Covid, la nostra squadra parteciperà per il secondo anno di fila alla finale nazionale di softair, che si svolgerà a Roma il 19 e 20 giugno prossimi.

Allora in bocca al lupo!

Per noi Apocalyptic essere una delle due squadre pugliesi a rappresentare la Puglia a Roma è già una conquista. Di certo siamo pronti a dare il meglio e a competere con le altre 14 squadre finaliste provenienti da tutta Italia e chissà, riuscire a portare a casa la Coppa Italia Airsoft.