Coppa d’argento per la Elos Bitonto al Cagliari No Limits

Si è conclusa lo scorso 24 giugno la settima edizione del Cagliari No Limits, manifestazione internazionale di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettivo relazionale che ha coinvolto più di 110 atleti provenienti da tutto il mondo.

Grande protagonista, anche quest’anno, la polisportiva paralimpica Elos di Bitonto, guidata dal direttore tecnico Vito Sasanelli e accompagnata dal tecnico Antonello Fiorentino. La squadra nostrana si è aggiudicata un importante secondo posto in classifica, dopo un torneo vissuto con entusiasmo e sportività: il coronamento del lavoro svolto negli ultimi anni, dopo uno stop forzato a causa della pandemia, che ha mostrato le potenzialità umane e sportive del gruppo e di ogni singolo atleta paralimpico.

Per Carlo Mascia, presidente dell’asd Polisportiva Olimpia Onlus organizzatrice del torneo internazionale, “il fine ultimo di questa festa dello sport non è far emergere gli atleti migliori, ma offrire ad ognuno dei partecipanti la possibilità di confrontarsi e autodeterminarsi, nel singolo e nel collettivo, in un contesto che offre dirette opportunità di crescita, condivisione e insegnamento”.

Lo sport paralimpico si configura ancora una volta come strumento di riconoscimento sociale, inclusione e gratificazione. La manifestazione ha preso avvio il 21 giugno con il torneo di calcio a 5 nel centro sportivo Ossigeno a Cagliari, seguito in serata dal galà di benvenuto, e si è concluso il 23 giugno con la fine dei tornei e le premiazioni.

La polisportiva Elos Bitonto ha rivissuto le emozioni del 2019, quando si aggiudicò il primo premio dell’importante manifestazione in terra cagliaritana. Perché, in fondo, i risultati su griglia e tabellone contano in maniera relativa, di fronte alla spiccata umanità che eventi intensi e coinvolgenti come il Cagliari No Limits riescono a mettere in campo. Si è tornati a casa, a Bitonto, con la certezza di aver veicolato il valore della propria terra, grazie alle sinergie innestate con istituzioni, enti del terzo settore, amministrazione comunale e realtà associative locali, costantemente in rete con la Elos. E la coppa d’argento viene sollevata dedicandola al presidente Franco Bonasia e alle giovani professionalità, tecnici e laureati, che prendono parte ai progetti e alle attività condotti dal Centro di avviamento allo sport paralimpico di Bitonto, che riprende la propria corsa con questo primo, grande traguardo.

Una festa dello sport in tutte le sue manifestazioni, per ogni persona coinvolta. La forza prorompente di eventi come il Cagliari No Limits sta proprio nel non consumarsi nell’arco del torneo, della sfida in quanto tale, ma nel riverbero emotivo, socializzante, educativo, formativo, culturale, inclusivo che abbraccia atleti, organizzatori, staff, tecnici, spettatori, tifosi e ogni singolo comparto umano che entra in contatto con queste realtà.