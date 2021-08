Motris, bilancio di un anno sportivo difficile ma di grande crescita

Nell'arte marziale si inizia e si finisce con il saluto in qualsiasi evento, allenamento, gara o momento che si vuole condividere. Ed è proprio in virtù di questo modo esemplare di fare e di vivere la vita che l’associazione sportiva dilettantistica Motris in via Carlo Rosa ha voluto celebrare la fine di un anno sportivo difficile ma pieno di soddisfazioni.

Un elogio importante a tutti i ragazzi, di tutti i corsi, che pur tra did, dad e allenamenti all’aperto, hanno continuato imperterriti ad allenarsi fino all'ultimo giorno di luglio, anche se per qualcuno non è ancora terminato l’anno perché sta continuando il proprio percorso anche ad agosto.

Nelle prime tre gare post lockdown – Coppa Italia under 21, Coppa Italia under 18 e Coppa Italia under 16 – in cui si sono cimentati Vincenzo Maiorano classe 2003 (categoria -84kg), Nicola Spadone classe 2004 (categoria -67kg) e Francesco Mundo classe 2007 (categoria +55kg) non sono arrivare medaglie, ma la tenacia di non aver mollato e la caparbietà di essere lì presenti, nel palazzetto di Lido di Ostia, hanno portato a importanti progressi personali nel modo e nelle tecniche di approccio al kumite (combattimento in lingua giapponese).

Grandi risultati anche negli altri corsi, dove gli associati hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a settembre scorso. Risultati che inorgogliscono per il lavoro fatto.

Ora, testa a settembre prossimo per la ripresa della stagione agonistica, con il primo appuntamento a fine mese per continuare a crescere e migliorarsi.