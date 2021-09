Pronti, partenza, Elos!

La stagione sportiva 2021/2022 è alle porte e la polisportiva paralimpica Elos di Bitonto, già centro di avviamento allo sport paralimpico riconosciuto dal CIP , riparte con la partecipazione a due importanti eventi regionali di diffusione dello sport inclusivo e per tutti.

Gli allenamenti per gli atleti paralimpici in maglia azzurra sono ripartiti in loco, col sistematico e programmatico intervento dei tecnici federali e degli istruttori con laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, e il supporto dell’amministrazione locale. La Elos Bitonto si prepara così a partecipare alla prima edizione della Giornata dello Sport Inclusivo di San Giovanni Rotondo (Foggia) che avrà luogo sabato 4 settembre, a partire dalle 16. La città di San Pio, attraverso la condivisione di intenti del Comune e del Comitato Italiano Paralimpico Puglia, abbraccia l’attività motoria e sportiva in un evento collettivo aperto a tutti, itinerante, che vedrà la realizzazione di discipline paralimpiche di vario genere, nell’ottica della promozione dei sani valori che lo sport veicola. Nel corso della giornata sarà dedicato un momento di premiazione alle eccellenze locali sangiovannesi che si sono distinte per agonismo e diffusione del senso edificativo dell’inclusione sportiva.

«Non fermiamoci all’evento o all’occasione – commenta il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti – e ciascuno di noi si impegni con costanza ogni giorno perché si superino le barriere di vario genere che la vita offre continuamente, imparando ad abbracciare la diversità e a farne tesoro per rendere il nostro mondo un posto migliore, più gioioso e più sano».

Un evento, questo, che consentirà ai talenti paralimpici della Elos, dopo un periodo di forzato arresto dovuto alla pandemia, di rivivere in piena sicurezza un’esperienza formativa, di confronto e totalizzante.

Con lo stesso principio di condivisione e messa in gioco della propria identità, individuale e agonistica, il gruppo bitontino prenderà parte alla Tappa nazionale di qualifica al Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico che si terrà a Grottaglie (Taranto) il 12 settembre, organizzato dalla Delegazione pugliese FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla) presieduta dal delegato regionale Vito Sasanelli. Un evento che si innesta sulla scia della nomina del Comune di Grottaglie a Città Europea dello Sport 2020 e che vedrà la realizzazione di tre diversi tornei: il Torneo Paralimpico, aperto a tutti gli atleti paralimpici tesserati FPICB; il Torneo DIR – al quale possono prendere parte, grazie ad una convenzione regionale stipulata con la FISDIR (Federazione Italiana Sport degli Intellettivo-Relazionali), atleti con disabilità intellettivo-relazionale; il Torneo Cittadino “Città di Grottaglie”, riservato ai grottagliesi, nessuno escluso.

Una ripresa, quella della Elos Bitonto, che si colora dello spirito di partecipazione, del desiderio di condivisione e della volontà di crescita propositiva. Valori che da sempre animano l’attività del centro di avviamento allo sport paralimpico nel suo impegno di radicalizzazione nel territorio e di coinvolgimento attivo di talenti paralimpici, finalizzato all’applicazione, nella vita quotidiana, degli insegnamenti concreti che lo sport veicola in ogni sua frangia.