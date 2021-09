Calcio balilla paralimpico, Elos Bitonto in testa al Torneo DIR

Una grande festa dello sport inclusivo, quella realizzata domenica 12 settembre a Grottaglie (Taranto) in occasione della Tappa nazionale di qualifica al Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico, organizzato dalla delegazione pugliese FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla) presieduta dal delegato regionale Vito Sasanelli.

Tre tornei – Torneo Paralimpico aperto a tutti gli atleti paralimpici con disabilità fisica in carrozzina, Torneo DIR rivolto ad atleti paralimpici con disabilità intellettivo relazionale, Torneo cittadino “Città di Grottaglie” riservato ai grottagliesi, nessuno escluso – che si sono rivelati momenti formativi e arricchenti, occasioni di scambio e reciproco supporto, ben oltre la dimensione agonistica.

Nell’ambito del Torneo DIR, si è classificata al primo posto la Polisportiva Paralimpica Elos di Bitonto.

Nel corso dell’evento, organizzato al palazzetto dello sport Campitelli e patrocinato dal Comune di Grottaglie e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Puglia, atleti e amatori hanno avuto la possibilità di confrontarsi in campo, dopo un lungo periodo di stop a causa della situazione pandemica. Un ritorno al sereno, in totale sicurezza e dal significato fortemente pregnante, grazie alla presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana e allo staff (Covid manager, segreteria e amministrazione) dell’ASD e C “Laureati in Movimento” di Bitonto.

«Dobbiamo e vogliamo rinascere, ripartire, non arrestare la nostra corsa di sensibilizzazione e pratica agonistica», ha commentato il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto. «A Grottaglie, grazie all’accoglienza dell’amministrazione comunale e alla sinergia con essa innestata, abbiamo messo giù la prima pietra di questo rinnovato percorso, per il movimento sportivo locale e per le infrastrutture che hanno sofferto la mancanza di atleti e manifestazioni. Le Paralimpiadi di Tokyo ci hanno insegnato tanto e queste emozioni esaltanti possono solo contribuire a rendere lo sport e le discipline paralimpiche sempre più vicine al singolo e alla collettività», ha aggiunto.

Il senso ultimo dello sport e del suo valore inclusivo e formativo è stato veicolato attraverso la cooperazione e la condivisione d’intenti con le realtà amministrative locali, grazie all’impegno del sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò e dell’assessore allo sport Vincenzo Quaranta, sulla scia dell’importante riconoscimento ottenuto di Città Europea dello Sport 2020.

«Facciamo tutti, indistintamente, parte di una grande famiglia paralimpica; e, nonostante la nostra sia una piccola federazione, seguiamo il percorso e gli ideali che ci animano quotidianamente. C’è solo una parola da dire: lo sport è un diritto di tutti, con le stesse opportunità e la stessa dignità. Questa è la nostra mission e continuerà a esserlo grazie alla partecipazione e all’entusiasmo che vediamo in manifestazioni come quella odierna», ha commentato il presidente nazionale della FPICB Francesco Bonanno.

Un movimento caleidoscopico e variopinto, reso possibile dalla passione e dal professionismo di ogni singolo atleta, come ha sottolineato il delegato regionale pugliese FPICB Vito Sasanelli: «La vera forza e il vero motore d’azione, e lo si dimostra ogni volta che si scende in campo, sono gli atleti, gli appassionati e chi continua a credere nella volontà di fare rete. Solo così il CIP e le Federazioni Sportive potranno continuare la loro corsa, potranno continuare a essere alimentati dalla grande energia che proviene da ognuno».

Così si riparte dall’essenza, dal fuoco che anima atleti e appassionati, dalla collaborazione con enti, associazioni e amministrazione locale. Un filo rosso che lega tutte queste realtà, spinte dal comune intento di continuare ad innestare, nel territorio, gemme di condivisione, inclusione, sano agonismo e sviluppo sociale collettivo.

Di seguito, la classifica finale che consentirà alle prime due squadre del torneo paralimpico di approdare alla qualifica del Campionato Italiano a squadre FPICB che si terrà il 2 e il 3 ottobre a Jesolo (Venezia), e alla qualifica del Campionato Italiano che si terrà a dicembre 2021 a Policoro (Matera):

Torneo Paralimpico

1° classificato: ASD Tuttiinsieme;

2° classificato: ASD Power Sport Policoro;

3° classificato: ASD Power Sport Policoro.

Torneo DIR

1° classificato: Polisportiva Paralimpica Elos Bitonto;

2° classificato: ASD Delfino Manfredonia;

3° classificato: ASD Delfino Manfredonia.

Torneo “Città di Grottaglie”