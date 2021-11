Due giovani promesse Motris al Campionato Italiano Esordienti di Kumite

Si sono disputate il 30 e 31 ottobre, al PalaPellicone di Ostia, le gare del Campionato Italiano Esordienti Fijlkam di Kumite. I giovanissimi più forti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati per conquistare il titolo italiano.

È stato l’esordio in questa competizione nazionale per gli atleti bitontini dell’asd Motris Alessandro Florio e Daniele Lavacca.

Florio ha pareggiato il primo l’incontro per 0-0 vincendolo poi alle bandierine per 4-1, ha vinto il secondo per 1-0 e ha perso il terzo per 1-0. Per lui il settimo posto in classifica.

Lavacca ha passato il primo turno, vincendo il secondo per 6-0 e pareggiando il terzo per 0-0. Ma ha perso per giudizio arbitrale per 3-2, classificandosi all’11esimo posto.

“Buona prestazione ma c’è ancora tanto da migliore e un buon margine di crescita. Florio e Lavacca sono giovanissimi e promettenti: non è da tutti vincere e arrivare al terzo incontro”, commentano i coach Salvatore e Fabrizio Cioce.

Adesso testa alla prossima tappa di qualificazione per le Olimpiadi giovanili di Dakar 2026.