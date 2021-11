Campionato nazionale specialità Gold, esame di crescita per le ginnaste Iris

Un bagaglio di esperienze importanti per crescere e lavorare, per affinare la tecnica e tornare nel futuro prossimo da protagoniste assolute. Questo il responso in casa Ginnastica Ritmica Iris al termine del Campionato nazionale di specialità Gold, andato in scena dal 5 al 7 novembre al Palasport Paternesi di Foligno.

Le ginnaste a disposizione del tecnico accompagnatore Maddalena Carrieri hanno dato tutto in pedana, dimostrando grande applicazione. Il miglior risultato arriva dalla gara Junior e Senior Coppia con le bitontine Simona Brunetta e Silvia Maffei che si sono fermate in qualificazione chiudendo all’undicesimo posto con il punteggio di 12.200. Titolo conquistato dalla coppia Barbuzzi-Sutera della Ginnastica Ritmica Nervianese.

Tra le Junior 1 alla fune la bitontina Silvana De Santis chiude in ventiseiesima posizione (7.850) con titolo per Elena Lenzi (Ginnastica Ritmica Albachiara); mentre al nastro arriva un ventiduesimo posto (9.600) con vittoria finale di Viola Pannacci (Il Gabbiano). T

ra le Junior 2-3 alla fune arriva il ventisettesimo posto di Vittoria Ficco con il punteggio di 9.300. Finale vinta da Matilde Loi (Società Ritmica 2000).

Chiude tra le Senior con la palla il ventiquattresimo posto di Simona Brunetta (13.500) e vittoria finale per Carlotta Vettori (ASD Iris).