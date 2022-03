Campionato regionale Fijlkam, tre ragazzi d’oro per la Motris

Incetta di medaglie del metallo più prezioso per gli atleti dell’asd Motris, nel campionato regionale Fijlkam di karate che si è svolto domenica 20 marzo al Palazzetto dello Spoirt di Noicattaro.

«Solo tre ragazzi per la Motris nella classe cadetti, ma hanno venduto cara la pelle», commenta coach Salvatore Cioce.

Il primo a scendere in campo è stato Daniele Lavacca, con una performance che gli ha fatto totalizzare ben 6 punti nel primo incontro. Nella successiva fase di gara alcune azioni non hanno convinto del tutto, ma la decisione arbitrale è stata di 5 bandiere su 5. Sei i punti totalizzati, e record di difesa inviolata per i zero punti subiti.

Alessandro Florio è stato il secondo in casa Motris a scendere in gara. Tre gli incontri disputati: nel primo, risultato di 5/5 bandierine a favore, nel secondo vittoria per 4 a 3, nel terzo vittoria in finale per 1 a 0. Per lui 5 punti totalizzati e 3 subìti.

Terzo a gareggiare, Francesco Mundo. Il primo incontro l’ha concluso 5 a 0, il secondo 8 a 0, il terzo, in finale, 4 a 0. Ben 17 i punti totalizzati, e record di difesa inviolata.

I tre atleti Motris hanno acquisito così l’appellativo di campioni regionali Puglia e le qualifiche ai campionati italiani.

Ora, testa alle gare nazionali in programma a Lido di Ostia dal 8 al 10 aprile.