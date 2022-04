Ottimo riscontro per il primo Open Day targato Rugby Bitonto

Nonostante il clima poco primaverile, sono stati una trentina i partecipanti all'Open Day targato Rugby Bitonto, l’allenamento tenuto da coach Marcario e dal vicecapitano Battaglia al polisportivo Nicola Rossiello.

Ragazzi non solo bitontini si sono avvicinati per la prima volta a questo sport duro ma disciplinato.

La dirigenza della Rugby Bitonto ha approfittato della lunga sosta in un campionato ricco di pause, per organizzare serate dedicate ai neofiti seniores che vogliono approcciarsi alla palla ovale.

«Non sarà l'unica», commenta soddisfatto a fine sessione coach Marcario, auspicando che tanti altri giovanissimi si appassionino al rugby.