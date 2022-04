Sei atleti Motris agli allenamenti per il Quadrangolare CTR del 25 aprile

Oggi, in vista del Quadrangolare CTR (nord-centro-sud) e CNAG in programma a Riccione il prossimo 25 aprile, l’Area Sud della Commissione nazionale CTR organizza un allenamento con la partecipazione di tutte le rappresentative CTR regionali: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Ogni rappresentativa Area Sud potrà essere composta da un atleta Cadetto, Juniores e Under 21 maschile e femminile per il Kata (combattimento contro un avversario immaginario) e un atleta Cadetto, Juniores e Under 21 maschile e femminile per il Kumite (combattimento contro un avversario reale).

Ben sei gli atleti bitontini della Motris che cercheranno di strappare il pass per il Quadrangolare. Si tratta di Alessandro Florio, Francesco Mundo, Roberto Santamato, Michele Castellano, Michele Pazienza e Vincenzo Maiorano.

“Un’importante esperienza che farà sicuramente crescere i ragazzi, perché li porterà a gareggiare contro atleti di diverse regioni”, commenta coach Salvatore Cioce.