Ventitré bitontini alla Milano Marathon

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, domenica 3 aprile è tornata la Milano Marathon. Giunta alla ventesima edizione, la regina delle corse su strada ha coinvolto campioni del podismo e semplici amatori. Partenza e arrivo a corso Venezia, nel centro del capoluogo lombardo, e percorso lungo 42,195 chilometri che ha toccato alcuni dei luoghi più affascinanti della città: Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio, Pagano, City life, Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno e Gallaratese.

Circa 18mila i partecipanti all’evento tra maratona, Relay Marathon, staffetta non competitiva e School Marathon riservata ai bambini. Essendo una gara piatta, la corsa milanese è da considerarsi una delle più veloci e affascinanti nel panorama nazionale e internazionale. A vincere la ventesima edizione è stato il keniano Titus Kipruto, classe 1998, che ha chiuso la gara in 2 ore, 5 minuti e 5 secondi. La prima donna, invece, Vivian Jerono Kiplagat, anche lei keniana, ci ha impiegato 2 ore, 20 minuti e 18 secondi.

Alla competizione milanese hanno preso parte 23 bitontini: 21 uomini e due donne. Tra questi, molti hanno scelto la regina delle corse per il proprio esordio assoluto in una maratona. I più esperti, invece, hanno cercato di perfezionare i propri record personali. Tutti i partecipantisi sono allenati duramente negli ultimi mesi per preparare al meglio la gara: esercitazioni all’alba, lunghe fatiche e tanto spirito di gruppo per cercare di tagliare il traguardo e portare a termine gli oltre 42 chilometri del percorso.

Dei 23 bitontini in gara, ben 21 provengono dall’asd Bitonto Sportiva: Anna Grazia Sicolo, Anna Rosa Ungaro, Damiano Achille, Angelo Acquaviva, Michele Debiase, Francesco Depalma, Stefano Depalo, Girolamo Fallacara, Francesco Lacassia, Domenico Licinio, Vito Lillo, Vincenzo Minunno, Vincenzo Montagna, Giuseppe Moschetta, Pierpaolo Nardone, Andrea Noviello, Gaetano Salierno, Angelo Antonio Saracino, Stefano Tota, Roberto Tricarico, Francesco Troysi.

Due, invece, gli atleti bitontini del Gruppo Sportivo Dilettantistico del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/III Regione Aerea di Bari: Arcangelo Dilettuso e Alessandro Petta.