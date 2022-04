Buona prestazione Motris all'Open d'Italia di Riccione

Nello scorso lungo weekend sportivo dal 23 al 25 marzo, l’asd Motris di Bitonto ha partecipato al 21esimo Open d'Italia a Riccione con ben 6 karateka.

Nella prima giornata di sabato 23, due gli atleti in gara nella classe Esordienti: Daniele Lavacca e Laura Valerio.

Daniele Lavacca, categoria Esordienti +55kg, dopo aver perso il primo incontro, ripescato perché il suo avversario è giunto in finale, ha battuto ben tre avversari in sequenza 6-0, 1-0, 1-0, arrivando in finale per il terzo posto. Dopo essere andato in vantaggio, si è fatto purtroppo recuperare sul 2-1, perdendo l'incontro e classificandosi al quinto posto.

Laura Valerio, al suo esordio nell'agonismo nella categoria Esordienti -42kg, dopo aver sostenuto un bell'incontro, alla fine sul pareggio ha perso per giudizio arbitrale 3-2.

Nella seconda giornata di gare sono andati in gioco Michele Castellano, Roberto Santamato e Francesco Mundo nella categoria Cadetti +70kg, e Vincenzo Maiorano nella categoria Under 21 -84kg.

Michele Castellano, tornato in gara dopo un lungo stop e alla sua prima trasferta, ha perso al primo incontro e non è stato ripescato. Ma per lui ci sono ampi margini di miglioramento.

Roberto Santamato ha vinto il primo incontro e perso il secondo, e non è stato ripescato. Vittoria al primo incontro per Francesco Mundo, che ha perso poi il secondo senza ripescaggio.

Maiorano Vincenzo ha vinto tre incontri in sequenza ed è arrivato in semifinale dove, dopo essere andato in vantaggio 2 a 0, ha subìto il recupero e perso l'incontro 3-2. Andato in finale per il terzo e quinto posto, ha vinto 3-1 classificandosi al terzo posto. Ieri ha sostenuto un'altra gara perché selezionato con la rappresentativa Centro Tecnico Regionale Sud. Dopo tre incontri, la squadra si è classificata terza. La gara era un test per provare la modalità con cui è stata sostenuta l'Olimpiade del Giappone nel 2021.

“Ottima prestazione per tutti i ragazzi, che dà spunti per poter continuare a lavorare per i prossimi eventi. Il motore c'è e bisogna solamente canalizzare la benzina per farlo scoppiettare!”, commentano con soddisfazione i coach Salvatore e Fabrizio Cioce.