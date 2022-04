MMA, 3 ori e 3 argenti per gli atleti del Team Spartano alla tappa pugliese di Coppa Italia WKF

Ottime prestazioni per i ragazzi dell’MMA del Team Spartano alle gare di Coppa Italia WKF disputate domenica 24 aprile al PalaPanunzio di Molfetta.

Bottino di tre ori e tre argenti per gli atleti bitontini allenati dal maestro Vito Spartano nella palestra Koifit di Nicola Lomangino

Doppio primo posto per il più giovane del gruppo, Samuele Spartano, nelle categorie K1 light e MMA light. Il ragazzo, 15 anni, già campione di karate, da quattro anni pratica le arti marziali miste.

Si è classificato secondo nella categoria K1 full e primo nell’MMA light Fabrizio Rizzi, 19 anni.

Per Fabrizio Mastronicola (16 anni) e Alessandro Tullo (18 anni) secondo posto nella categoria MMA light.

«Ogni match – spiega a BitontoLive il maestro Spartano – prevede due round da tre minuti ciascuno. Sono incontri secchi che richiedono grande concentrazione ed energia. Nel K1 full vale tutto, tranne la lotta a terra, mentre nell’MMA light sono escluse le gomitate e le ginocchiate al volto».

Per raggiungere questi risultati i ragazzi si sono allenati per sette mesi tre volte a settimana.

«Sono soddisfatto – commenta Vito Spartano – perché il nostro impegno è stato premiato. Mi sento ripagato per gli sforzi fatti in questi sette mesi. Dopo due anni di stop per il covid non è stato facile riportare i ragazzi in palestra e in gara».