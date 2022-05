Karate, tre atleti Motris strappano il pass per il Campionato italiano juniores

Incetta di medaglie e di qualifiche, per l’asd Motris di Bitonto, nella fase regionale di qualificazione per il Campionato italiano juniores Fijlkam di karate, che si è svolta il 1° maggio,.

Il primo a scendere in campo è stato Francesco Mundo nella categoria -86kg, che si è classificato dopo due incontri al secondo posto con medaglia d’argento, qualificandosi per il campionato italiano. Gara soddisfacente, per lui, con il primo incontro vinto 3 a 0 e il secondo perso 1 a 0.

Hanno gareggiato per secondi, nella categoria +86 kg, Michele Pazienza e Roberto Santamato, che hanno dovuto misurarsi con tutti gli avversari per aggiudicarsi la qualifica. Al primo posto si è classificato Pazienza (primo incontro vinto 1 a 0 e secondo vinto per giudizio arbitrale), al terzo posto Santamato (entrambi gli incontri persi, giornata da dimenticare ma ottimi spunti per le prossime gare e per gli allenamenti).

Michele Castellano è sceso in campo per quarto, disputando ben tre incontri in sequenza: i primi due vinti 1 a 0 e il terzo perso 1 a 0), classificandosi al secondo posto e strappando il pass per il campionato nazionale.

«Bicchiere quasi pieno per la Motris. Ora testa ai prossimi campionati italiani che si disputeranno a fine mese a Lido di Ostia», commenta coach Salvatore Cioce, che con le gare di domenica è riuscito a qualificare tre ragazzi su quattro.