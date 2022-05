1° Trofeo Triathlon e Acquathlon “Città di Bitonto” alla piscina comunale

Domenica 22 maggio la piscina comunale ospiterà il 1° Trofeo Triathlon e Acquathlon “Città di Bitonto”. Il Triathlon, sport multidisciplinare che coinvolge nuoto, bici e corsa, è riservato alle categorie Mini cuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi; l’Acquathlon alle categorie Youth e Junior. Questo progetto, nato circa un mese fa, inizia a dare i primi frutti con il coinvolgimento di una ventina di bambini e ragazzi. Visto il breve tempo trascorso, gli atleti coinvolti provengono prevalentemente dalla squadra di nuoto Propaganda ed Esordienti e dai corsi di nuoto.

L’obiettivo è coinvolgere tutti i bambini a cui piace correre, che amano andare in bici e che, per quanto riguarda il nuoto, vengono seguiti dagli istruttori della piscina di Bitonto. Ma in generale l’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono provare uno sport diverso e dinamico.

A guidare il gruppo è il professor Gabriele Carbone, istruttore di nuoto ma anche atleta di Triathlon appassionato di sport e conoscitore esperto della materia, coadiuvato dai tecnici del nuoto Costanza Monopoli e Alessandro Martorelli, quest’ultimo anche coordinatore della ssd Sport Project.

L’iniziativa sarà sostenuta in parte anche grazie alla collaborazione con il Comune di Bitonto che ha patrocinato l'evento, con Decathlon Bari, FITRI Puglia e con il contributo di alcune attività produttive e commerciali del territorio (Centro Estetico Lorely, Sgaramella Sport, Brini Legnami e Trinciabue).

«Siamo molto contenti – dichiara il direttore sportivo Lorenc Feleqi che guida la società da soli cinque mesi – di come la comunità bitontina sta rispondendo ai nostri eventi. Fino ad oggi abbiamo organizzato diverse manifestazioni, tra cui Natale con noi, Fitness in acqua, Acqua e bimbi e il progetto Erasmus rivolto alle disabilità. E non finisce qui…».

La società bitontina Sport Project organizzerà quest’estate una serie di gare di nuoto a mare: il 29 maggio a Rodi Garganico, il 12 giugno a Bisceglie (valevole anche come tappa nazionale), il 25 settembre a Torre Canne. Tutte gare appartenenti al circuito Open Water Front organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto Puglia.

Altra novità dell’estate sarà il campus "Summer Sport" dal 13 giugno al 29 luglio, che vedrà coinvolti bambini e ragazzi dai 5 anni ai 14 anni. Un progetto che sarà lanciato a breve.

Info: 393 9018371 - piscinadibitonto@libero.it

Iscrizioni: www.tempogara.it