Motris, qualificazione sfiorata per il Campionato Italiano Esordienti

Nella fase regionale di qualificazione per il Campionato Italiano Esordienti Fijlkam di karate, che si è svolta domenica al Palazzetto di Noicattaro, la Motris di Bitonto ha schierato due giovani leve: Laura Valerio e Daniele Verani.

La classe Esordienti fa riferimento ai ragazzini di 12 e 13 anni, che si approcciano per la prima volta alle gare.

Per la Femminile, Laura Valerio ha fatto subito valere il suo carattere e la sua tenacia e, al termine di un rocambolesco incontro che l’ha vista prima sotto di un punto, poi sopra di due, ha ceduto il passo all’avversaria. «Va bene cosi – commenta coach Salvatore Cioce – perché, nonostante la giovane età, Laura ha dimostrato carattere e voglia di giocare. Scuramente sentiremo parlare di lei, che comunque si è classificata al terzo posto, anche se non basta per qualificarsi per il campionato italiano di categoria».

Stessa sorte per Daniele Verani che, alla sua primissima gara, ha dimostrato tanto carattere e cuore. Ora bisogna migliorare per i prossimi impegni agonistici, perché il campionato non è ancora terminato.