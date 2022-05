Iris superstar a Taviano tra campionato Silver e Torneo Coni

Giornata intensa per la Ginnastica Ritmica Iris, che torna con un bottino di tante vittorie dalla seconda prova del Campionato Individuale Silver LC LD LE e dalla disputa del Trofeo Coni.

In quel di Taviano le ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli, Lucia Andriani e Dalila Losito si sono presentate pronte ad ottenere il massimo. Nella Categoria LC: vittoria di tappa per Aurora Lamanna (20.975) tra le Junior 1, ottava Giada Bavaro (17.850); primo posto anche per Antonella De Feudis tra le Junior 2 (19.525), mentre Alessandra Piscitelli è quarta (17.850). A podio Melania De Cillis (20.150) seconda tra le Allieve 2. Bene anche Valeria Serini (17.650) quarta tra le Allieve 4, così come Alenia Pasqualoni (17.550) tra le Junior 3. Quinto posto finale per Greta Labbate (18.650) tra le Allieve 1.

Passando alla Categoria LD: vittoria di Anna De Candia (22.150) tra le Junior 1 con Cristina Bianco (21.600) sesta. Podio tutto targato Iris tra le Junior 2 con il primo posto conquistato da Silvana De Santis (23.600), davanti ad Arianna De Feudis (23.500) e Veronica Fruttidoro (23.200). Tra le Junior 3 si impone Martina Maggi (22.750), mentre tra le Senior 2 il primo posto lo conquista Silvia Maffei (22.325). A podio Emma Di Liddo (21.300) terza tra le Allieve 4, mentre ottengono il quarto posto Sara Belgiovine (21.200) tra le Allieve 3 e Vittoria Ficco (19.325) tra le Senior 1.

Risultati importanti sono giunti nella Categoria LE, dove tra le Junior 1 Sara Brunetta si è imposta con un 25.750, mentre tra le Allieve 3 Raffaella Caporusso ha chiuso al secondo posto (23.950).

Ginnastica Ritmica Iris che ha vinto, inoltre, il Trofeo Coni con il punteggio complessivo di 50.200 grazie al team composto da Raffaella Caporusso, Anna De Candia, Sara Brunetta e Arianna De Feudis. Al secondo posto la Ritmica De Giorgi (48.175), terzo gradino del podio per Colibrì (47.950).