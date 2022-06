Galà di Ginnastica Ritmica: in piazza Santi Medici andrà in scena il mondo Disney

La perfezione dei movimenti, sotto le luci della città.

Sarà un martedì all’insegna della ginnastica ritmica, quello che sarà portato in scena il prossimo 28 giugno, alle 20.30, dall’associazione polisportiva dilettantistica New Athletic Club di Bitonto. Tutte le atlete della società bitontina si esibiranno in gruppo, dando vita al XIV Galà di Ginnastica Ritmica, nell’arena allestita in piazza Santi Medici per le associazioni che hanno preso parte al progetto “Cantiere Antimafia”..

Sarà uno spettacolo ispirato al magico e colorato mondo Walt Disney, dopo gli anni bui che hanno impedito di esibirsi dinanzi al pubblico. Le ginnaste porteranno in scena “La bella e la bestia”, “Aladdin”, “Frozen”, “La sirenetta”, “Tarzan”, “Encanto” e “Il Re leone”.

Ad esibirsi saranno gruppi di atlete dai 3 ai 18 anni.

Parteciperanno all’evento, fra gli altri, il neo sindaco Francesco Paolo Ricci e l’assessore uscente allo sport Domenico Nacci.

«Tornare ad esibirci dinanzi al pubblico dopo questi ultimi due anni di paure e sacrifici, è un’emozione indescrivibile. Proveremo a portare, oltre alla bellezza e all’eleganza di questa meravigliosa disciplina, anche un po’ di leggerezza, spensieratezza e allegria. Il Galà è una sorta di festa di fine anno e, in quanto tale, proviamo quasi sempre ad avvicinarci al concetto di perfezione. Ci divertiremo e faremo divertire, facendo tornare tutti un po’ bambini con le storie Disney che allestiremo», commenta a BitontoLive Marino Drimaco, presidente dell’apd New Athletic Club.

Appuntamento dunque a martedì 28 giugno in piazza XXVI Maggio.