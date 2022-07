Stagione di vittorie per la Sport Project Copyright: n.c.

Stagione di vittorie per la Sport Project Copyright: n.c.

Stagione di vittorie per la Sport Project Copyright: n.c.

Stagione di vittorie per la Sport Project Copyright: n.c.

Sotto il cielo limpido, nelle meravigliose acque di Puglia e non solo.

È senza dubbio un avvio d’estate da record, carico di risultati straordinari, quello della società sportiva dilettantistica Sport Project. Fatto di bracciate, di corse e pedalate all’insegna dell’agonismo, del divertimento e della sana competizione.

Gli esordienti B hanno partecipato alle finali regionali di Monopoli, in cui si sono distinti Francesco Attolico (un argento nei duecento stile libero e due bronzi nei cinquanta e cento metri stile libero) e Gabriele Carbone (secondo posto per l’atleta master nonché tecnico dei piccoli).

A Giovinazzo invece si sono tenute le gare di acquathlon, alle quali hanno preso parte ben sei atleti Sport Project, nelle categorie “Minicuccioli” e “Cuccioli”.

In termini di riconoscimenti, la società ha raggiunto il quarto posto all’ottavo meeting nazionale “Torre del Faro” organizzato dalla Federazione Italia Nuoto Comitato Regione Basilicata, in cui ad ottenere una medaglia sono stati gli atleti Monica Irpinia, Daniele Scelsi, Daniel Marulli, Francesca Ferrulli, Amanda Brunetta e Claudia Terlizzi.

Il vero e proprio appuntamento clou di questa estate impegnatissima, è stata la gara in mare aperto di Bisceglie, la “Challenge Swimming Cup” che ha visto partecipare ben centosettanta atleti. La società ha potuto vantare due finalisti nella gara a tre chilometri in questo evento di caratura nazionale, che ha saputo conquistarsi anche il 2% di share perfino da Roma.

Ma non è tutto qui. La piscina comunale di Bitonto, gestita dalla Sport Project, resterà aperta per tutta l’estate, dando la possibilità agli atleti con disabilità della cooperativa sociale “ZIP.h” di vivere una stagione da protagonisti all’interno del campus estivo.

Una stagione da sogno, dunque, che il direttore sportivo della Sport Project Lorenc Feleqi commenta così: «Stiamo conquistando record su record e riconoscimenti su riconoscimenti, facendo divertire i nostri atleti e, soprattutto, accomunando allo sport il turismo, che è il nostro obiettivo fondamentale. C’era tantissima voglia di rivalsa, dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, e vedere tutti i nostri atleti sempre col sorriso sulle labbra, è la nostra vittoria più bella. È stato altrettanto fondamentale ripartire nelle attività con i disabili».

In chiusura, il ds rivolge un appello alla nuova amministrazione comunale: «Visti i traguardi che abbiamo staccato e quelli che possiamo ancora staccare, mi vien quasi naturale chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il progetto iniziale della piscina, perché credo che il territorio in cui è collocata abbia un potenziale inespresso che potrebbe davvero permettere a Bitonto prima, e agli atleti poi, di fare un passo in avanti gigantesco nel futuro delle nostre discipline».