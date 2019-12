Campionato italiano MMA, ottime prestazioni e risultati per ragazzi bitontini

Si è tenuto domenica scorsa ad Andria il campionato italiano di assoluti 2019 Mma full e light.

Il team “Spartano Wcra New Body Line” ha ottenuto un ottimo risultato classificando, nel contatto pieno, Agostino Altieri e Francesco Fanelli, entrambi primi classificati. Nel light invece primo classificato per Fabrizio Rizzi, secondo classificato per Francesco Papapicco e terzo classificato per Francesco Tortora. Ottime prestazioni per Alex Tullo, alla prima esperienza, e Flavio Vulpo, che però ha perso il match per sottomissione.

Tutti i ragazzi sono bitontini e sono guidati dal maestro Vito Spartano.