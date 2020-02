Karate, ancora ottimi risultati per gli atleti de "Il Punto Sportivo"

L'anno è iniziato ed i ragazzi de "Il Punto Sportivo", sezione karate, non si sono fatti trovare impreparati.

Dieci portacolori bitontini hanno lasciato ancora una volta il segno, in quel di Grottaglie, la scorsa domenica 2 Febbraio.

I due ragazzi classe Juniores del Team Cioce, nello scorso week and presso il Pala Campitelli, hanno conquistato ben due pass per il prossimo Campionato italiano che si terrà a Lido di Ostia i prossimi 22e 23 Febbraio.

Nicola Spadone, dopo uno stop di ben cinque anni, torna sul tatami di gara in una roccambolesca gara, che, dopo ben tre incontri, lo vede qualificarsi al quinto posto.

Vincenzo Maiorano, bello, determinato nello staccare il pass per Il campionato italiano, si classifica al primo posto, e si riconferma Campione regionale.

Non è finita, nel pomeriggio durante il 28°Open Magna Grecia, Vincenzo Maiorano si carica al collo una seconda medaglia sempre dello stesso colore, d'oro, come quella della mattina.

Spadone si classifica, invece, al secondo posto.

Fabrizio Cioce, in preparazione per la prossima tappa Olimpica di Salisburgo, decide di far questa gara test e si classifica al primo posto.

Anche Alessandra Agostino, Michele Castellano e Francesco Mundo, nelle loro rispettive categorie si classificano al primo posto, dimostrando di aver carattere e una buona dose di fair play.

All'esordio Alessandro Florio si classifica secondo, mentre Michele Robles e Alessio Rosica al terzo posto.

Per Daniele Lavacca medaglia di legno, ma sicuramente si rifarà.