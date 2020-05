Tennistavolo, concluso il campionato. Sevenclub Bitonto si piazza al secondo posto del girone C

Il Consiglio Federale della FITeT che si è riunito il 28 aprile scorso ha preso atto delle proposte della Commissione Nazionale Gare, con riferimento alla conclusione della stagione agonistica 2019/2020.

Per le Competizioni a Squadre, il Consiglio Federale ha deciso di “congelare” le classifiche di tutti i Campionati nazionali e regionali, alla data del 4 Marzo 2020.

Alla luce di questa decisione, la società "Sevenclub Bitonto" conclude il suo campionato posizionandosi al secondo posto del Girone C, della Serie D2; ponendo le basi per una insperata quanto meritata promozione in serie superiore.

Ricordiamo che trattasi di una società fondata appena tre anni fa, da una idea geniale di 7 amici d'infanzia e che ora è vicina alla storica promozione in D1. Si auspica che anche la federazione pugliese decida di ammettere le seconde classificate in serie superiore, come è avvenuto in Lombardia.

I complimenti, infine, vanno anche alla società barese LANIT-TERCOM TENNISTAVOLO BARI che ha vinto meritatamente il girone senza sconfitte.

Buon Tennistavolo a tutti per la prossima stagione.