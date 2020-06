Tennistavolo: storica promozione per la Seven Club in serie D1

Adesso è ufficiale: la Seven Club presieduta da Gaetano Cariello, dopo appena due stagioni di vita, approda nel massimo campionato regionale di tennistavolo.

"Apprendiamo oggi l'Ufficialità della Promozione in D1 della squadra bitontina di tennistavolo "ASD Sevenclub Bitonto", a seguito della decisione del Giudice sportivo territoriale del 30 maggio 2020 di omologare le classifiche finali di tutti i gironi dei Campionati a squadre maschili di serie D2, successivamente alla delibera del Consiglio regionale del 10maggio, che ha stabilito la promozione delle prime due squadre di ogni girone" - queste le parole del Capitano della squadra Rino Gesualdo. "E' un onore far parte di questa società,che ha bruciato tutte le tappe inanellando vittorie inaspettate, ma quanto mai meritate. Come direttore sportivo e soprattutto come giocatore mi sembra doveroso ringraziare i componenti della Sevenclub Bitonto per la loro costante dedizione e l'impegno profuso. Mi auguro che la grinta che ci ha contraddistinti ci permetta anche nel prossimo campionato di riconfermare i superlativi risultati."

I protagonisti di questa "impresa", costruita tutta in "casa" sono: Rino Gesualdo (ranking n.5137), Roberto Demichele (ranking n.6138), Nicola Modugno (ranking n.6383), Nicola Capaldi (ranking n.7652), Italo Federici (ranking n.7999).