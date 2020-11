​Capitan Barbosa trascina i suoi e il Bitonto passa anche a Venafro. È 3-9

Bellezze nel borgo.



Dissipate fra le stradine in salita dai massi sconnessi, fra i meravigliosi scorci naturali e fra le mille bellezze di una terra silenziosa, sono stati piccoli ma decisi uragani di bellezza futsal e carioca, quelle che i neroverdi hanno donato alla terra molisana.

Nove sprazzi di euforia, gioia, fierezza, tattica e maestria, sul cui sfondo appaiono in gigantografia le firme d’autore di Barbosa (4), Cantieri (2), De Liso (2) e Lovascio (1).

Nove reti, che consentono alla compagine neroverde di fare 3 su 3 in campionato e di prepararsi nel migliore dei modi alla sfida di sabato prossimo contro il Sammichele.





La partita

Mister Pietro Di Bari recupera Catucci dopo l’infortunio e si affida al cinque di partenza composto da Ritorno, Orlino, Barbosa, Cantieri e Caggianelli.

Gara subito in discesa per i neroverdi che, dopo soli 20 secondi effettivi, passano in vantaggio con la rete di Cantieri, che riceve su calcio d’angolo dalla sinistra e col destro manda la palla sotto il sette per il vantaggio Bitonto.

Al 3’ è Orlino a provarci con un’incursione laterale, ma il suo destro si spegne di poco sul fondo.

Stessa sorte per il tiro di Caggianelli al 5’.

La supremazia neroverde in avvio è netta, ed all’8’ arriva anche il raddoppio con Claudio Barbosa che ribatte di prepotenza in rete il suo tentativo da calcio piazzato e fa 0-2 Bitonto.

Intontito dall’avvio dei neroverdi, lo Sporting Venafro si fa vivo per la prima volta al 10’ in area di rigore bitontina, ma è bravo Ritorno col corpo a murare un tentativo ravvicinato dalla destra.

I padroni di casa però soffrono le continue folate neroverdi e già a metà prima frazione di gioco, raggiungono la somma dei cinque falli, consentendo al Bitonto di conquistare il tiro libero.

Dal dischetto si presenta Barbosa che non lascia scampo al portiere e fa 0-3.

I neroverdi sono incontenibili e nel giro di un minuto sfiorano per ben due volte il vantaggio sia con De Liso che con Giancola, ma in entrambi i casi l’estremo molisano è bravo a rifugiarsi in angolo.

Portiere di casa, che nulla può sul secondo tiro libero di giornata dei neroverdi, con il capitano Claudio Barbosa che è glaciale dal dischetto e fa 0-4 Bitonto all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari sceglie di ripartire dal cinque che vede schierati in campo Ritorno, Barbosa, Orlino, Cantieri e De Liso.

L’avvio è ancora tutto neroverde con Orlino he dopo pochi secondi sfiora la quinta rete con un tiro dalla distanza che si spegne di un nulla sul fondo.

Quinta rete che giunge esattamente un giro di lancette più tardi con De Liso, che riceve da calcio d’angolo e col destro fa 0-5 Bitonto.

Al 3’ solo un miracolo dell’estremo di casa nega a Cantieri ed al suo tiro a botta sicura da posizione ravvicinata, la gioia del goal.

Goal che però giunge ugualmente al 4’ dopo un dai e vai spettacolare in contropiede fra De Liso e Cantieri, con quest’ultimo che stavolta non perdona e fa 0-6 Bitonto e doppietta personale.

Ferito nell’orgoglio, lo Sporting Venafro prova a reagire e mette a segno la rete dell’ 1-6 sfruttando uno schema da angolo.

I neroverdi però non si scompongono affatto, e trovano subito la settima rete di giornata ancora con un’azione da manuale, che consente a Barbosa, dopo una serie di passaggi fra Catucci e Cantieri, di farsi trovare libero sul secondo palo e di mettere a segno la rete dell’ 1-7 Bitonto ed il suo poker personale.

I padroni di casa provano a restare in gara fino alla fine ed al 13’ ancora su schema da angolo, trovano la rete del 2-7.

Due minuti più tardi però il Bitonto continua a non fare sconti, e sull’asse Lovascio - De Liso arriva anche la rete del 2-8, con quest’ultimo che sul secondo palo insacca di destro.

Mister Pietro Di Bari sceglie di puntare per il finale sulla linea giovane e bitontina, schierando contemporaneamente in campo Saracino, Acquafredda, Minenna e Lovascio.

I padroni di casa non gettano la spugna e a due dal termine mettono a segno anche la terza rete di giornata, con un ottimo tiro dal limite, sul quale nulla può Saracino.

A mettere definitivamente la parola fine sul match però sono ancora i neroverdi, che ad una manciata di secondi dal termine trovano la rete del bomber bitontino Lovascio, bravo a correggere in porta la botta di Barbosa dal limite, per il 3-9 finale in favore dei suoi.