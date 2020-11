​Leonesse neroverdi indomabili: nel derby col Molfetta pirotecnico 4-4

Sconsigliato ai deboli di cuore.



Non avrebbe potuto esserci alcun’altra immagine, se non quella dello splendido abbraccio al fischio finale delle ragazze neroverdi, per spiegare le emozioni vissute nei quaranta minuti di gioco.

Quaranta minuti di fuoco, di poesia calcisitica, di pathos, di sofferenza, di ansie, gioia, paura, rabbia, sfortuna, errori, cuore e coraggio.

Coraggio, quello che hanno avuto le leonesse neroverdi, che a quattro secondi dalla fine, quando lo spazio temporale lasciava presagire solamente al peggio, hanno avuto la forza di gettarsi a capofitto all’attacco, di credere nell’ultimo cuoio giocabile e di rimettere in corsa una gara nella quale avrebbero meritato anche qualcosa di più.

Rete del pari quasi sul gong, che ha mandato giustificatamente in delirio tutti gli addetti ai lavori in casa neroverde, e sancito un pari spettacolare che ha rappresentato un autentico spot per l’intero movimento femminile.

Termina dunque in parità l’atteso derby della terza giornata del campionato di serie A2 femminile fra Bitonto e Molfetta.

Due squadre, che non si sono affatto risparmiate, dimostrando anche in questo scontro diretto, le rispettive ambizioni di vertice.

Per le neroverdi, prossimo impegno sarà la sfida di domenica contro la Salernitana.





La partita

La gara è interpretata all’attacco da entrambe le squadre fin dalle prime battute, ma a passare in vantaggio sono le neroverdi che al 6’ sfruttano al meglio un tiro ribattuto dal portiere sul sinistro di Moreira, che consente ad Othmani di fiondarsi sulla sfera e di fare 1-0.

Le molfettesi non restano a guardare ed al 14’ giungono al pari con Castro che riceve sul secondo palo e deposita comodamente in rete.

Il Bitonto non si scompone e ci prova al 15’ con Errico, la cui percussione centrale è ottima, al contrario della sua mira, con palla che si spegne di poco sul fondo.

Ad una manciata di secondi dal gong, è la peruviana Fontela a mettersi in mostra con una splendida rovesciata in area, la cui coordinazione però non trova gloria nell’esecuzione, con palla che termina di un nulla oltre la linea di gioco.

All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa è il Bitonto a partire meglio col colpo di testa dell’olandese Loth che riceve da angolo, ma colpisce centralmente.

L’avvio promettente però non basta alle neroverdi, col Molfetta che si porta in vantaggio sfruttando la giornata no dell’estremo di casa per rubargli la sfera e mettere a segno la rete dell’1-2.

Il Bitonto non accusa il colpo e pervien al pari al 10’ con la brasiliana Moreira, che dopo un batti e ribatti in area trova il guizzo giusto per insaccare di destro alle spalle del portiere e fare 2-2.

Passano appena sessanta secondi, ed il Bitonto ha l’opportunità di spaccare in due il match con Fontela che riceve palla all’interno dell’area di rigore, rientra sul sinistro, si coordina perfettamente, ma sbaglia clamorosamente la mira, calciando incredibilmente fuori da pochi passi.

Il Molfetta ringrazia e non perdona, mettendo a segno nel giro di un minuto la rete del 2-3 e del 2-4.

Il Bitonto ferito ma mai domo non molla, e solo la sfortuna nega a Moreira ed Othmani, la gioia della rete.

Rete che però giunge al minuto 16’ con Fontela che questa volta apparecchia benissimo il sinistro e riporta in partita le sue, mettendo a segno la rete del 3-4.

La gara vive sul filo dell’equilibrio e sembra essere indirizzata verso i binari stabiliti dalle Molfettese quando, a quattro secondi dal termine, Moreira raccoglie la respinta del portiere sul tiro dalla destra di Fontela, per calciare in caduta, mandare la palla sotto il sette e far esplodere di gioia i pochi intimi del pala “Borsellino” per la rete del definitivo e pirotecnico 4-4.