Il Futsal Bitonto non si ferma più: 5-2 al Sammichele

Emozioni futsal.



Che siano racchiuse in bottiglie di vetro, marchiate d'inchiostro su di un rudimentale foglio di carta o sospirate a svariati granelli di sabbia, sono emozioni neroverdi e carioca veleggianti in mare aperto e sotto uno splendido sole, quelle di questo sorprendente Futsal Bitonto 2019.

Emozioni, che anche quando la terra sembra lontana e le nuvole all’orizzonte appaiono avvicinarsi minacciosamente, sfidano le onde, le cavalcano e poi approdano su tante, meravigliose e sicure isole felici.

Isole felici di talento, carisma, carattere, genio e follia di un intero roster, che esaltano le gesta dei singoli come capitan Claudio Barbosa, Mauro Caggianelli e Raffaele Acquafredda, marcatori di sabato.

Vince, convince, soffre e poi gioisce ancora dunque il Futsal Bitonto 2019, che batte in casa il Sammichele 1992 e si porta in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Prossimo impegno, Covid – 19 permettendo, la trasferta in terra abruzzese contro il Real Dem.





La partita

Mister Pietro Di Bari parte col cinque collaudato che vede Ritorno fra i pali e Barbosa, Caggianelli, Orlino e Cantieri, a battagliare all’interno del rettangolo di gioco.

Pronti via e la prima conclusione in porta è da parte degli ospiti con un ispiratissimo Perez che calcia dalla distanza, ma trova la risposta di un attento Ritorno.

Lo stesso Ritorno che con un destro potente dalla lunga distanza beffa quasi collega avversario, che si rifugia in angolo.

Il Bitonto comincia a premere sull’acceleratore e va vicino al gola del vantaggio sia con Cantieri che con Caggianelli, ma in entrambi i casi è imprecisa la mira.

Al 54’, però, il Bitonto passa; Cantieri recupera palla in uscita al Sammichele e da terra riesce a servire Barbosa sulla sinistra, che apre il piattone destro e fa 1-0 Bitonto.

Il Sammichele non ci sta ed un minuto più tardi replica col sinistro dalla distanza dell’ex Zerbini che viene deviato in angolo.

Il pericolo corso no spaventa il Bitonto che al 7’ raddoppia; Caggianelli avanza palla al piede dalla propria metà campo, osserva la porta e batte il portiere ospite con un destro sul primo palo che non gli lascia scampo e che vale il 2-0 Bitonto.

Il goal subito tramortisce gli ospiti che due minuti più tardi non possono far altro se non ammirare lo splendido destro di precisione chirurgica ancora di Caggianlli che termina la propria corsa nell’angolino e vale il 3-0 del Bitonto e la doppietta personale per il numero 8 bitontino.

I neroverdi, ieri in maglia carioca, non arretrano il proprio baricentro e all'11’ è De Liso a rientrare sul destro ed a calciare verso la porta, trovando l’attenta risposta del portiere.

L’ultima emozione della prima frazione di gioco è ancora del Bitonto e porta la firma di Raffaele Acquafredda che ci prova al volo sul secondo palo, con palla che termina sopra la traversa.

È 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa mister Di Bari riparte da Ritorno, Cantieri, Barbosa, Orlino e Giancola.

Dopo il destro di Barbosa terminato di un nulla alla sinistra del portiere dopo un solo giro di lancette, il Sammichele prende campo, ci crede ed al 3’ trova la rete dell1-3 con Perez, che si presenta a tu per tu con Ritorno e lo batte col pallonetto.

Il Bitonto non resta a guardare e Barbosa è sublime nella rouleta sul suo avversario e sul susseguente tiro di destro, ma è attento il portiere ospite che devia coi piedi e allontana la minaccia.

Perez è ancora il pericolo numero uno per la retroguardia bitontina e ancora a tu per tu con Ritorno, questa volta si vede negata la gioia della rete da uno straordinario intervento del numero uno neroverde.

Ritorno, costretto però all’8’ a subire la seconda rete di giornata ancora per opera di Perez che gli ruba palla, forse fallosamente e col portiere a terra dolorante, mette comodamente in rete la sfera del 2-3 che riapre definitivamente i giochi.

Con Ritorno necessitante di cure mediche a bordo campo, timbra il suo secondo gettone stagionale il portiere Michele Saracino.

La gara resta pericolosamente in bilico, ma a rimettere tutto sui binari preferiti dai neroverdi ci pensa capitan Barbosa, che parte dalla sinistra, dribbla un paio di avversari e col destro manda la sfera a baciare l’angolino alla destra del portiere, per l’eurogoal che vale sia il 4-2 Bitonto, sia la sua doppietta personale.

Il capolavoro messo a segno esalta il capitano neroverde che, pochi minuti più tardi, rientra sul destro dal limite e calcia, trovando fra sé e la gloria, solo i guantoni del portiere avversario.

Il Sammichele negli ultimi cinque minuti di gara si gioca il tutto per tutto adottando la tattica del quinto uomo di movimento, e il Bitonto prova ad approfittarne con Ritorno che conquista palla e calcia immediatamente verso la porta sguarnita, non centrando il bersaglio grosso per una questione di centimetri.

Il Sammichele continua a stazionare a ridosso dell’are neroverde e solo un miracolo di Ritorno nega ancora a Perez la gioia della tripletta personale.

Dopo averlo sfiorato con Caggianelli, salvato miracolosamente sulla linea su assist di Barbosa, il Bitonto trova la rete che chiude definitivamente i giochi al 19’ con Raffaele Acquafredda, che in scivolata ruba palla a Zerbini e manda la sfera in rete dalla lunga distanza, per il goal della tranquillità neroverde e per il suo terzo sigillo personale.

Al fischio finale è 5-2 Bitonto dunque, che resta a punteggio pieno in vetta alla classifica a quota dodici punti, e si prepara alla sfida di sabato prossimo contro il Real Dem in Abruzzo.