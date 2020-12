Cantieri e Lovascio non bastano. Il Futsal Bitonto cade nel derby col Molfetta

La strada giusta. Seppur carica di pioggia battente, nuvole plumbee e pozzanghere in cui lasciar riflettere stanchezza, amarezza e rimpianti per un finale immeritato, resta comunque la strada giusta, quella intrapresa dal Futsal Bitonto 2019.

Una strada fatta di uomini, grinta, carattere e coraggio da vendere, che non chinano il capo dinanzi a nessun avversario ed alla loro caratura, ma che anzi, lo costringono alle corde per buona parte della gara tenendo il match più vivo che mai.

Una strada che, non appena venti nuovi soffieranno via le nuvole dalle parti del “Paolo Borsellino”, tornerà a condurre i neroverdi verso mete più che meritate.

Finisce dunque 3-4 per il Molfetta il derby dell’ottava giornata del campionato nazionale di calcio a 5 serie B - girone G.

Al Bitonto non è bastato disputare una prova superlativa, condita dalla doppietta di Cantieri e dal goal di Lovascio, per avere la meglio su un avversario candidato alla vittoria finale del torneo.

Prossimo impegno per i neroverdi, la sfida di sabato in quel di Cisternino contro l’Itria.





LA PARTITA

Mister Pietro Di Bari sceglie di affidarsi al cinque collaudato che vede Ritorno fra i pali e Barbosa, Orlino, Cantieri e Caggianelli a comporre il rombo in campo.

Pronti via, ed è del Bitonto la prima occasione di gioco con Caggianelli che calcia dalla lunga distanza, trovando l’attenta risposta del portiere in angolo.

Un giro di lancette più tardi però il Molfetta passa, sfruttando un fallo su Cantieri non ravvisato dal direttore di gara, per partire in superiorità numerica contro la difesa neroverde e mettere a segno la rete dello 0-1 con Di Benedetto.

Il goal subito intontisce i neroverdi che, tre minuti più tardi, sono costretti a registrare il raddoppio biancorosso per opera di Dell’Olio che riceve palla lunga dalla propria metà campo, si gira e di prima batte Ritorno per lo 0-2 Molfetta.

Il doppio vantaggio innervosisce il Bitonto, e a farne le spese è Barbosa che viene ammonito per una trattenuta ai danni dell’avversario.

Il Bitonto prova a riordinare le idee ed inizia a farsi sempre più vivo nell’area molfettese.

Al 6’ solo un miracolo del portiere nega a Cantieri la gioia del goal in scivolata sotto porta, su assist da angolo di Barbosa. Lo stesso numero uno ospite è bravo a neutralizzare entrambe le conclusioni dalla lunga distanza col sinistro di Lovascio, da posizione centrale.

Estremo ospite che nulla può, però, al minuto 11’, quando ancora Lovascio riceve palla dalla destra e con la punta della scarpa sinistra manda la sfera nell’angolino lontano, per il goal dell’1-2 che rimette il Bitonto in gara.

La rete da fiducia ai neroverdi, che sfiorano il pari in due occasioni prima con Barbosa (ma il sinistro da posizione defilata si spegne sull’esterno della rete) e poi con De Liso, murato da pochi passi dall’uscita tempestiva del portiere.

Ma il goal è nell’aria, e giunge al 15’: splendido schema su punizione con Barbosa, che finta la conclusione e lascia a Cantieri l’onere di calciare di destro e mandare la palla in buca d’angolo per la rete del 2-2 che fa tornare definitivamente in carreggiata il Bitonto.

E’ 2-2 all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari prova a cambiare un po' le carte in tavola, ripartendo da Ritorno, Orlino, Cantieri, Barbosa e De Liso.

Parte ancora una volta forte il Bitonto, che dopo pochi secondi sfiora la rete del sorpasso con De Liso che calcia potente da destra, trovando il volo plastico del portiere molfettese che devia il cuoio oltre la traversa.

Al 2’ Barbosa da pochi passi calcia potente col sinistro, ma la sfera si spegne di un nulla sul fondo.

Lo stesso capitano neroverde è protagonista al minuto 5 della ripresa, quando interrompe un’azione d’attacco biancorossa con la mano. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: secondo giallo e rosso che condanna il capitano a lasciare anzitempo la gara, costringendo i suoi a giocare in inferiorità numerica per due minuti effettivi di gioco.

Il Molfetta coglie la palla al balzo e, dopo averlo sfiorato per ben due volte, trova il goal del sorpasso al 7’ con Orthiz che calcia da sinistra e beffa Ritorno sul primo palo.

Il Bitonto prova subito a reagire, ma la conclusione da sinistra di un ispiratissimo Lovascio, si spegne sul palo esterno.

Il portiere ospite è ancora una volta protagonista al minuto 10 di un intervento straordinario col piede su Cantieri, a negare la rete del pareggio neroverde.

Due minuti più tardi è Ritorno a strappare gli applausi degli addetti ai lavori presenti al “Paolo Borsellino”, deviando in angolo da posizione ravvicinata la botta col destro di Orthiz.

Ritorno che nulla può al 17’, quando i molfettesi mettono a segno la quarta rete di giornata capitalizzando al meglio uno schema da angolo per mandare la palla sotto il sette e fare 2-4 per il Molfetta.

Il Bitonto però è restio a gettare la spugna e pochi secondi più tardi torna ancora una volta in gara con Cantieri, che riceve sulla sinistra da Lovascio e di prima batte il portiere biancorosso per il 3-4 Bitonto.

Negli ultimi minuti di gara mister Di bari si gioca il tutto per tutto inserendo Orlino come quinto uomo di movimento, ma sui tentativi di Caggianelli e De Liso, l’intera retroguardia biancorossa compie due autentici miracoli, ed al fischio finale è 3-4 per il Bitonto che cede l’intera posta in palio agli avversari e registra, suo malgrado, la prima sconfitta in campionato.