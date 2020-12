Moreira e Diaz calano il tris e il Bitonto passa anche a Taranto. È 0-3

Leonesse indomabili.



Non bastano lampi, tuoni e temporali a fermare la corsa della Polisportiva Bitonto femminile che, dopo la sosta causa lockdown, riprende a veleggiare in mare aperto e col vento in poppa, portando a casa il derby col Taranto per tre reti a zero.

Quaranta minuti di futsal di alto livello, in cui le leoncelle hanno braccato la squadra ionica, sofferto poco, concesso ancora meno, e condotto in porto la vittoria grazie alla doppietta della sempre più incisiva Brenda Moreira e alla prima rete in neroverde della nuova arrivata all’ombra dell’ulivo, Alba Diaz.

L’ennesima dimostrazione di forza in un campionato in cui le neroverdi vogliono assolutamente recitare un ruolo da protagoniste e mandare un segnale chiaro a tutte quante le compagini avversarie: per la vittoria finale, bisognerà fare i conti con loro da qui alla fine del torneo.

Le ragazze restano dunque ancora imbattute in campionato. Prossimo impegno, la sfida di domenica prossima contro il Futsal Iripinia.





LA PARTITA

Mister Pannarale parte col cinque iniziale composto da Tempesta, Loth, Othmani, Moreira e Fontela.

Dopo un avvio con ritmi non molto elevati, il Bitonto passa alla prima vera occasione con Moreira, che riceve da Fontela su schema da calcio piazzato e da destra manda la sfera a baciare il palo e poi a muovere la rete, per il vantaggio del Bitonto.

Il Taranto accusa il colpo e riesce a rendersi pericoloso in una sola circostanza con un tiro dalla distanza, parato comodamente a terra da Tempesta.

Il Bitonto però è cinico e spietato, e al 16’ piazza il colpo del raddoppio col neo acquisto Diaz, che scambia al limite dell’area di rigore con Moreira e da posizione centrale calcia con la punta della scarpa destra, mandando la sfera sotto la traversa, là dove è impossibile per l’estremo di casa neutralizzare la propria conclusione.

All’intervallo è 0-2 Bitonto.

Nella ripresa le neroverdi non si limitano soltanto a gestire il risultato, ma provano a chiudere definitivamente i giochi.

Il tentativo dalla lunga distanza di Loth, quello da posizione centrale di Othmani ed il doppio tentativo di Errico, si spengono di poco oltre la traversa.

Il Taranto prova a giocarsi il tutto per tutto adottando la tattica del quinto uomo di movimento, ma le neroverdi non stanno a guardare e rispondono con la medesima tattica.

Se però i tentativi ionici si spengono nel nulla, quelli neroverdi vanno a buon fine, e al minuto 16 Othmani si presenta a tu per tu col portiere neroverde vedendosi respinta la propria conclusione a colpo sicuro di destro.

Ma sulla respinta si fionda come un falco la brasiliana Brenda Moreira, che apre il piattone destro e manda la sfera in rete per il goal dello 0-3 Bitonto che chiude definitivamente i giochi.

Nel finale prova a cercare gloria anche l’estremo neroverde Tempesta, che calcia direttamente dalla propria area di rigore, ma non trova la porta avversaria per una questione di centimetri.