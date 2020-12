Attenti a quei due. A tu per tu con Orlino e Barbosa, colonne del Bitonto Futsal

Dario Orlino e Claudio Barbosa, senza dubbio due delle colonne portanti del Bitonto Futsal.

Abbiamo cercato di scandagliare le profondità dell’anima nero-verde-oro della squadra che da tre stagioni sta trascinando, con massicce iniezioni di entusiasmo e spettacolo, un’intera comunità sportiva verso vette mai esplorate prima. Fra domande più o meno “formali”, risposte più o meno serie e retroscena talvolta sorprendenti, ci siamo cimentati in un’intervista doppia che potrebbe davvero stuzzicare la curiosità dei tifosi bitontini in particolare, ma anche degli appassionati “trasversali” di futsal.

Pronti per questa inconsueta intervista in salsa italo-brasiliana?

Nome completo

Domenico Dario Orlino

Claudio Jose Barbosa de Oliveira Filho

Luogo di nascita

Orlino: Bitonto

Barbosa: Recife, Brasile

Anni

Orlino: 32

Barbosa: 31

Quanti passati a giocare a futsal?



Orlino: 6

Barbosa: 27

Con il Bitonto?

Orlino: 6

Barbosa: Quella in corso è la mia terza stagione qui

Ruolo attuale

Orlino: Centrale

Barbosa: Universale

Prima di darti anima e corpo al futsal, hai giocato a calcio?

Orlino: Sì

Barbosa: In Brasile è diverso rispetto all’Italia perché tutti i ragazzini attraversano una fase in cui praticano entrambi gli sport per poi scegliere a quale dedicarsi definitivamente. Nel mio caso, a 4 anni ho iniziato con il Futsal, successivamente ho giocato anche a Calcio (dai 12 ai 17 anni circa), infine ho scelto il Futsal definitivamente

Ruolo ricoperto nel calcio a 11

Orlino: Centrale difensivo

Barbosa: Centrocampista

Squadra del cuore

Orlino: Juventus

Barbosa: Sport Recife

Chi corre di più in campo fra i due?

Orlino: Lui

Barbosa: Forse io perché gioco più minuti totali di lui (ride)

Chi segna di più?

Orlino: Lui

Barbosa: (ride di gusto e basta, senza dare risposta…)

Chi ha più sostenitori personali fuori dal campo, il sabato?

Orlino: Spero io, anche perché ho più parenti e amici di lui a Bitonto

Barbosa: Lui

Chi manda più in visibilio la tifoseria bitontina durante le partite?

Orlino: Io

Barbosa: Io

Avversario più forte affrontato in carriera

Orlino: Bruno, brasiliano

Barbosa: Matías Sebastian “Mati” Rosa, argentino

Compagno di squadra più forte avuto in carriera

Orlino: Barbosa

Barbosa: Osvaldo Stigliano, a Matera, è quello che mi ha senz’altro impressionato di più

Allenatore migliore con cui hai avuto il piacere di lavorare

Orlino: Pietro Di Bari (l’attuale allenatore del Futsal Bitonto, ndr)

Barbosa: Damiano Andrisani, a Matera

Il tuo gol più bello di sempre

Orlino: Tre anni fa, nello storico derby cittadino del Calcio a 5 neroverde… Palla fra i miei piedi sulla banda, finta a rientrare, controfinta e tiro secco con palla all’incrocio. Il portiere che ha subito questo gol è Davide Schettini, mio attuale compagno di squadra…

Barbosa: Io parlerei separatamente di gol più bello e gol più importante. Il più bello, con il Cassano ad Ostuni, stagione sportiva 2016-2017; recupero palla a centrocampo, ne salto uno con doppio passo e pallonetto di sinistro sul portiere in uscita. Il più importante sempre a Cassano, stesso Campionato, prima partita giocata di ritorno da un infortunio; segno il 7-7 contro il Chaminade esattamente sul suono della sirena…

Di contro, la c*****a peggiore in assoluto commessa in campo

Orlino: Un’espulsione per proteste contro il CUS Bari, a casa nostra, in un’importante partita di playoff

Barbosa: La mia prima espulsione in Italia contro il Capurso, con il Cassano. Ho perso proprio la testa in quell’occasione…

La sera, sul divano, meglio una partita di calcio o di futsal in TV?

Orlino: Rai Yoyo per mia figlia

Barbosa: Se si tratta di due belle partite importanti, scelgo quella di futsal

Con pizza o sushi in tavola?

Orlino: Pizza

Barbosa: Pizza

Birra o vino?

Orlino: Birra

Barbosa: Birra

A pranzo, invece, pasta al forno o patate riso e cozze? Ovviamente non di sabato…

Orlino: Pasta al forno

Barbosa: Patate riso e cozze

Città in cui vorresti vivere, se non stessi qui a Bitonto

Orlino: New York, è sempre stato il mio sogno

Barbosa: Toronto. Mi piacciono il freddo e la neve, pur essendo brasiliano, inoltre ho amici che vivono lì

Dote migliore come calcettista

Orlino: La fase difensiva nell’uno contro uno

Barbosa: La tecnica individuale

Qualità migliori dell’uomo fuori dal campo

Orlino: Nel mio essere molto paziente, dimostro la mia intelligenza… Diciamo che so aspettare il momento giusto

Barbosa: L’ottimismo, la gioia di vivere. Per me, non esistono giorni brutti al 100%, perché trovo sempre un motivo per sorridere, anche nelle difficoltà

Difetti

Orlino: Sono puntiglioso

Barbosa: Sono molto impulsivo

Nel vostro spogliatoio, chi suscita più simpatia fra i compagni di squadra?

Orlino: Io

Barbosa: Lui

In partita, chi ha più “problemi di condotta” con arbitri e avversari?

Orlino: Io, anche se sono migliorato molto negli ultimi anni

Barbosa: Lui

Se ripensi un attimo alla sconfitta di sabato contro le Aquile Molfetta, ti “sale” più la rabbia per il risultato finale o l’orgoglio per aver giocato alla pari contro una squadra fortissima costruita per vincere il campionato?

Orlino: Rabbia. E rivedendo le immagini dopo, ancora di più…

Barbosa: Rabbia per essere stato espulso ingiustamente e quell’episodio ha condizionato il risultato finale

Meglio una B da protagonisti di vertice o un’A2 a salvarsi?

Orlino: Quella che sto vivendo quest’anno è la mia prima volta in B, l’A2 non l’ho mai fatta, quindi per me la Serie B rappresenta già il punto più alto della mia carriera da calcettista

Barbosa: Conoscendo il mio carattere e le mie motivazioni, una B da protagonista.