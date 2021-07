Bitonto in corsa per il titolo regionale di basket under 15

Doveva essere una stagione sportiva di transizione, di sosta, di attesa, dovute allo stop forzato imposto dal dilagare della pandemia. Tuttavia, il sodalizio cestistico bitontino ha serrato le fila e, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, non si è mai fermato. Nei limiti del consentito, grazie ad un sapiente lavoro di programmazione dello staff tecnico e dirigenziale, e grazie all’imprescindibile sostegno delle famiglie dei propri tesserati, lo Sporting Club Bitonto è sceso in campo per gli allenamenti, nell’attesa che le competizioni agonistiche prendessero ufficialmente il via.

Sacrifici e attese puntualmente premiati, poiché la compagine della palla a spicchi locale, grazie all’ormai biennale collaborazione con la Mar.Lu. Santo Spirito, è riuscita ad iscrivere ben quattro formazioni giovanili ad altrettanti campionati ufficiali organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (Under 13-14-15-16), che hanno preso il via nei primi giorni di aprile.

Se gli “esordienti” under 13 ed under 14 hanno vissuto l’emozione del debutto in un campionato federale (disputato interamente a porte chiuse), patendo in alcune occasioni il confronto con avversari di un anno più grandi e con maggior esperienza nelle competizioni regionali, i “veterani” under 15 ed under 16 hanno dato spettacolo sui parquet della regione.

Sfortunati i nati nel 2005, che dopo un filotto di vittorie consecutive, hanno pagato l’unica sconfitta rimediata a domicilio con il Fasano, perdendo il treno per le finali regionali.

Sorte ben più felice per i “fratelli minori” dell’under 15, che, guidati dai coach Daniele Angelilli, Roberto Gargano e Samuele Lovascio, hanno letteralmente dominato il campionato nella fase dei raggruppamenti provinciali, rimediando sei vittorie in altrettante gare e conquistando la finale regionale al pari dei tarantini dell’anspi Santa Rita.

Nel primo episodio della “mini serie” che assegnerà il titolo di campione regionale di categoria, lo Sporting Club Bitonto, approfittando anche del fattore campo, si è imposto sugli ospiti con il punteggio di 95 a 70, incamerando un vantaggio di venticinque lunghezze che potrebbe rivelarsi decisivo nell’ottica del doppio confronto. La formula della finale, infatti, prevede che al termine degli ottanta minuti effettivi di gioco, si aggiudichi la competizione la formazione che ha segnato più punti nel corso delle due partite. Partire da un +25, pertanto, potrebbe rappresentare un ottimo vantaggio per i gialloverdi del presidente Granieri.

Tutto è ancora in discussione, tuttavia, poiché i tarantini hanno dimostrato di essere un’ottima formazione, attrezzata per la vittoria del campionato. L’anspi Santa Rita Taranto, inoltre, potrà contare sul fattore campo, un’arma fondamentale per tentare di ribaltare il risultato. L’appuntamento è per questa sera alle 19 al PalaFiom di Taranto.

Lo Sporting Club Bitonto ha la possibilità di portare la città tutta al primo posto nella regione, nell’anno sportivo più scuro degli ultimi tempi. Serve il sostegno di tutta la cittadinanza per questi ragazzi che sono ad un passo da una vera e propria impresa.

Sarà possibile assistere oggi alla finale a partire dalle 18.55 in diretta facebook sulla pagina dell’A.Dil. Sporting Club Bitonto.