Sporting Club Bitonto ad un passo dall'en plein

Il cammino intrapreso dallo Sporting Club Bitonto e dalla MarLu Basket Santo Spirito, in totale sintonia e collaborazione, è ad un passo dalla meta. Il sodalizio di pallacanestro giovanile, che ormai da due anni si pone come una solida realtà nello scenario cestistico pugliese, è a soli quaranta minuti da uno storico traguardo: due finali regionali di categoria, nella stessa stagione sportiva, con due diversi gruppi giovanili.

Dopo il trionfo della scorsa stagione, infatti, che ha visto l’allora rappresentativa Under 15, targata MarLu, laurearsi campione di Puglia in quel di Taranto, battendo a domicilio il Santa Rita, la squadra giallo-verde-blu targata SpecialUtensili Srl ha (quasi) messo in cascina la possibilità di disputare, questa stagione, ben due match che assegneranno lo scudetto di campione regionale.

L’Under 16, infatti, dopo aver disputato una stagione esaltante da prima della classe, è riuscita a ri-conquistare l’agognata finale di categoria Silver - raggruppamento ORO, dove sarà chiamata a difendere il titolo contro l’altra corazzata regionale, che si è messa in mostra con un ruolino di marcia altrettanto invidiabile durante la stagione regolare: l’Olimpia Gioia.

Nelle semifinali di avvicinamento alla gara clou della stagione, lo Sporting Club Bitonto ha avuto la meglio sulla Mens Sana Mesagne, ribaltando, in casa, una sconfitta rimediata in terra brindisina. L’Olimpia, invece, ha regolato il Fasano nel doppio confronto, raggiungendo il team bitontino in finale.

Se l’Under 16 ha già messo al sicuro – con merito – la possibilità di disputare la gara più importante della stagione, i “fratelli minori” dell’Under 15 sono a soli quaranta minuti dal risultato.

Dopo essersi aggiudicati gara 1 di semifinale contro la Sveva Pallacanestro Lucera, infatti, i ragazzi guidati dai coaches Angelilli e Patella nella giornata di venerdì 17 giugno avranno la possibilità di staccare l’ultimo pass per la finale regionale di categoria Silver - raggruppamento ARGENTO, potendo contare – oltre che sul fattore campo – su una dote di 11 punti maturata nella vittoria esterna.

In caso di affermazione, anche l’Under 15 prenderà parte ai F.I.P. Final Days, in programma dal 20 al 26 giugno al Palazzetto dello Sport del CUS Bari. La kermesse, organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, vedrà concentrarsi in una settimana, sul parquet del lungomare Starita, tutte le finali che assegneranno i titoli di campione regionale alle formazioni giovanili.

L’Under 16, certa della qualificazione, scenderà in campo martedì 21 alle 19.15.

In caso di successo in gara 2, invece, l’Under 15 scenderebbe in campo mercoledì 22 alle 17 contro una tra Pallacanestro Nardò e Scuola Basket Martinese.

Comunque vada, complimenti ai ragazzi e allo staff, e forza Bitonto!