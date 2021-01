Epifania amara per il Bitonto, sconfitto in casa dal Picerno

Epifania amara. È notte fonda per il Bitonto, che parte con il piede sbagliato in questo 2021, nel cielo plumbeo posatosi poco oltre la linea del confine del “Città degli Ulivi”.

L’anima sportiva neroverde ne esce ferita e pesante, e serve un miracolo per non gettare alle ortiche un anno da celebrare, come quello del centenario.

Finisce 2-0 per il Picerno il primo match dell’anno per il Bitonto, chiamato a riscattarsi immediatamente già dalla trasferta di domenica contro il Brindisi.

LA PARTITA

Mister Nicola Ragno disegna il suo canonico 3-5-2 con Figliola tra i pali, Milani, Petta e Colella i tre di difesa; Capece play con Biason e Piarulli ai suoi fianchi, Triarico e Passaro sulle fasce. Palazzo e capitan Lattanzio a comporre il tandem d’attacco.

Esordio stagionale dal primo minuto per il classe 2000 Milani e ri-esordio in carriera con la maglia neroverde per Carlos Turu Biason, tornato a Bitonto dopo nove giornate di campionato vissute alla corte della Team Altamura.

Ciro Ginestra risponde al tecnico molfettese con un 3-4-1-2 decisamente offensivo e affidandosi in partenza a questo undici: Giuliani dietro Girasole, Nossa e Ligorio; centrocampo composto, da destra verso sinistra, da Stasi, Dettori, Pitarresi e Oyewale. Esposito dietro le due punte di peso e d’esperienza Albadoro-Iadaresta.

Da registrare un indisponibile di lusso per i potentini: Antonio Zito, centrocampista campano di 34 anni con quasi 300 presenze tra i professionisti in curriculum.

Un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio del match per onorare la memoria di Giovanni Mongiello e Michele Lamberti, rispettivamente ex presidente ed ex calciatore del Leoncello, recentemente scomparsi.

6’: sugli sviluppi del corner numero uno battuto dal Bitonto, Capece prova la botta di destro dalla distanza. Sfera alta sul montante.

Tre minuti più tardi, Palazzo, imbeccato sontuosamente da Biason, semina il panico in area picernese ma i suoi compagni di squadra non sono altrettanto incisivi da tramutare in rete la sua iniziativa dalla sinistra del fronte d’attacco.

23’: esterno destro vellutato con il giro a rientrare di Biason, appostato poco dentro l’area di rigore, e volo plastico di Giuliani quasi all’incrocio.

26’: punizione tagliente di Triarico dalla sinistra e altra parata dell’estremo difensore lucano che alza sulla traversa a mani aperte.

Minuto 30: ancora Biason dal limite. Il destro del centrocampista argentino, deviato a centro area, spiazza il diciannovenne Giuliani, graziato però da quel centimetro in più che accompagna beffardamente il pallone a fondo campo.

La prima mezz’ora racconta di un ritmo-gara in crescendo, con i padroni di casa proprietari autorevoli del pallino di gioco e una retroguardia ospite che dà la sensazione di concedere qualcosina di troppo, soprattutto se pressata, tanto dai due attaccanti bitontini quanto dal sempre attivo Triarico sul suo out di destra. Tuttavia, le ripartenze degli uomini in maglia giallo fluo risultano sempre temibili poiché innescate da calciatori del calibro di Dettori, Pitarresi e capitan Esposito.

33’: tracciante dai 25 metri di Pitarresi. Figliola vola attento sul suo palo di destra, ma non è necessaria la parata perché il tiro sganciato dal n.5 ospite termina di poco a lato.

38’: Figliola deve respingere e come, stavolta. Punizione deliziosa a scavalcare la barriera di Esposito, ma la traiettoria è letta in anticipo dal n.1 neroverde tanto da disinnescare alla grande la minaccia. Dopo una manciata di secondi, lo stesso capitano picernese si becca il primo giallo del match per un fallo in pressing sulla trequarti d’attacco.

A quindici secondi dallo scadere del secondo ed ultimo minuto di recupero assegnato dal sig. Sacchi di Macerata, Triarico prova a mandare in meta i suoi due punteros con il solito, insidioso cross basso dalla corsia destra. Nel frangente, è bravissimo il giovane portiere Giuliani ad anticipare tutti con i suoi guantoni avvolgenti che portano la sfera al sicuro sul petto.

È l’ultima emozione forte del primo tempo.

La ripresa si apre subito con il vantaggio del Picerno (minuto 2): Iadaresta, scattato in solitudine sul filo del fuorigioco, piazza un cross teso perfetto sul secondo palo per la testa del compagno di reparto, Albadoro, che deve solo appoggiare in rete. 0-1 e decima partita consecutiva con gol al passivo per il Bitonto in questo campionato.

All’8’ arriva il raddoppio ospite con Emmanuele Esposito. Il capitano picernese penetra come un coltello nel burro davanti a Figliola, facendosi beffe di un Milani decisamente “leggero” nell’occasione e, più in generale, di un pacchetto difensivo davvero troppo permissivo sull’avversario solitario.

Il destro da distanza ravvicinata del bravo n.11, nonostante la posizione defilata sulla sua sinistra stretta, passa ad un millimetro dal piede sinistro di Figliola, giustamente preoccupato di difendere il palo a lui più vicino.

Ragno si desta ed effettua tre cambi in otto minuti; i primi due per scelta tattica e cercare la rimonta disperata (Di Modugno per il “colpevole” Milani e Genchi in luogo di Capece, con Biason spostato in cabina di regia e passaggio ad un più offensivo 3-4-3). Il terzo cambio ravvicinato del trainer molfettese è invece forzato: dentro Sirri per l’infortunato grave Triarico. Addirittura ambulanza per lo sfortunato calciatore brindisino, il cui tendine d’Achille preoccupa non poco l’ambiente neroverde. Intanto, Di Modugno viene “alzato” sull’out di destra a centrocampo.

28’: Bitonto amareggiato e alle corde. Iadaresta sfiora il palo con un diagonale rasoterra dalla media distanza.

Poco prima della mezz’ora della ripresa, il Bitonto passa al 4-3-3 con Passaro e Di Modugno terzini e Montinaro che raggiunge in mezzo al campo Biason e Piarulli.

39’: la migliore occasione del Bitonto nella ripresa. Dalla trequarti, Montinaro imbecca Palazzo piazzato a due passi da Giuliani, ma il colpo di testa dell’attaccante bitontino è respinto col pugno, d’istinto puro, dall’impeccabile portiere picernese classe 2001 preso in controtempo. Gran bel profilo, questo ragazzo.

Sei minuti di recupero. Al 48’, la punizione direttamente sulla barriera calciata da Genchi e l’acrobatica rovesciata da fuori area tentata da Montinaro, sulla respinta. Giuliani è ancora attento e non si fa sorprendere.

Finisce qui, con un inappellabile 0 a 2. Epifania Picerno e niente “dolci” per il Bitonto…

La truppa allenata da Nicola Ragno è ora attesa dalla visita al sempre temibile Brindisi, oggi corsaro a Francavilla in Sinni: appena quattro giorni per dimenticare il secondo capitombolo interno della stagione e cercare il pronto riscatto. Anche perché la classifica piange sul serio, e le zone paludose della graduatoria iniziano a far sentire il loro olezzo.