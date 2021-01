Futsal Bitonto bello e guarriero, ma a Canosa cade 4-3

Rosso di rabbia e di orgoglio. È un inizio di anno agrodolce quello del Futsal Bitonto 2019, che cade per 4 reti a 3 contro il Canosa, al termine di quaranta minuti effettivi di gioco in cui si è materializzata una girandola di emozioni sportive, sconsigliata ai deboli di cuore.

Se da un lato sono tanti gli elogi che si potrebbero spendere per la squadra di mister Pietro Di Bari, per aver dato vita ad una prova di grinta, cuore e carattere superlativa contro una corazzata come quella del Canosa, dall’altro non si può non restare delusi per alcune distrazioni difensive evitabili e per due rossi rifilati dagli ufficiali di gara prima al portiere Marco Ritorno e poi al capitano Dario Orlino.

Nel mezzo, il batticuore finale per un tiro libero che avrebbe potuto significare il pari per i neroverdi, e che invece ha scelto di terminare la propria corsa sul palo.

Finisce dunque 4-3 per il Canosa il primo match del 2021 del Futsal Bitonto 2019.

I neroverdi sono chiamati a riscattarsi sabato, in occasione della sfida interna contro la Diaz Bisceglie.

LA PARTITA

Orfano dell'infortunato Barbosa, mister Pietro Di Bari parte con Ritorno, Orlino, Caggianelli e De Liso.

Pronti via e il Bitonto si rende subito pericoloso con un tiro di Caggianelli che si spegne di poco sul fondo.

Sul capovolgimento di fronte il Canosa non si fa attendere e centra la traversa con Galindo.

Il Bitonto non si fa schiacciare e solamente due interventi prodigiosi del portiere di casa, negano la gioia del goal sia a Caggianelli che ad Orlino a tu per tu.

Sbilanciandosi in attacco, il Bitonto rischia in fase difensiva e solamente un ottimo intervento di Ritorno, evita l'autogoal ed il vantaggio dei padroni di casa.

Al 15' Acquafredda riceve sulla destra e tutto solo col piede destro, calcia alto sopra da ottima posizione.

Al 18' invece è Ritorno direttamente dalla propria area di rigore a calciare col destro ed a centrare la traversa.

L'ultima emozione della prima frazione di gioco è di marca neroverde e porta la firma di Cantieri che riceve da Giancola, ma a tu per tu col portiere si vede respinto il proprio tentativo in angolo.

È 0-0 all'intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari riparte con lo stesso cinque di inizio gara.

Dopo un tiro respinto dal portiere in angolo di Cantieri, sul capovolgimento di fronte, la difesa neroverde si fa trovare scoperta e consente a Termine di mettere in rete, tutto solo sul secondo palo, il goal del vantaggio avversario.

Il Bitonto non resta a guardare e solo un miracoloso salvataggio sulla linea evita il goal del pari sulla punizione di Caggianelli.

Goal del pari, che giunge al 5' della ripresa con Orlino che se ne va sulla fascia e dal limite dell'area beffa l'uscita bassa del portiere con un ottimo diagonale che si spegne sul secondo palo: 1-1.

La gioia del pari però dura poco per il Bitonto che si fa sorprendere ancora una volta difensivamente dal Canosa, che sul secondo palo mette dentro la rete del nuovo vantaggio col polacco Firanczyk.

La rete subita fa saltare i nervi del Bitonto, che nel giro di un minuto perde per espulsione sia Ritorno che capitan Orlino.

Fra i pali fa il proprio esordio stagionale il bitontino Davide Schettini, che nulla può sul goal del 3-1 dei padroni di casa, segnato in due contro quattro.

Dopo lo scossone emotivo, però, il Bitonto torna a farsi vivo nell'area avversaria e trova la rete che accorcia le distanze con Cantieri che batte Saulle sul primo palo e fa 3-2.

La gara dura e gli alti ritmi di gioco fanno sì che entrambe le squadre spendano i bonus dei cinque falli, e proprio dal sesto fallo commesso ingenuamente dal Bitonto, il Canosa mette a segno la quarta rete di giornata.

Ma neanche il doppio svantaggio frena il carattere del Bitonto, che rientra in gara grazie alla sassata da fuori area di Caggianelli, si gioca la carta del quinto uomo di movimento, e ad otto secondi dal termine conquista anche il tiro libero per il pari. Sul dischetto più lontano si presenta Cantieri che calcia forte, ma centra il palo esterno.

È l'ultima emozione di un match bellissimo che, se da un lato lascia l'amaro in bocca, dall'altro dà al Bitonto la consapevolezza di potersela davvero giocare con tutti e fino alla fine.