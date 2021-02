Poker da primato per la Polisportiva Bitonto. 0-4 al Molfetta

Bella da impazzire.

Porta con sé i colori neroverdi della Polisportiva Bitonto femminile, il cielo dell’ultimo giorno di gennaio, che ha definitivamente sancito lo strapotere tattico e tecnico delle leoncelle bitontine.

Un cielo che si riflette splendidamente su quel mare in cui ora veleggia fiera la nave capitanata dal patron Silvano Intini, nell’attesa di approdare sulla sua meravigliosa isola di piacere e conquista, in cui è ancora custodito segretamente un sogno che potrebbe diventare ben presto realtà.

È una Polisportiva Bitonto femminile tutta cuore e grinta, quella che ha fatto suo senza fronzoli il big match contro li Molfetta con un perentorio 4 a 0 in trasferta, grazie alla doppietta della portoghese Acevedo, alle reti della brasiliana Moreira e dell’olandese Loth, e alle parate della brasiliana Tardelli.

Gesta atletiche singole in un meraviglioso contesto di squadra, che hanno permesso alle leoncelle di guadagnarsi finalmente il primato in classifica.

La partita

Mister Pannarale recupera la peruviana Fontela dall’infortunio lasciandola partire però dalla panchina, e si schiera con il cinque composto da Tardelli fra i pali e Othmani, Loth, Moreira ed il neo acquisto Acevedo a lottare in mezzo al campo.

L’avvio di gara è subito favorevole al Bitonto che dopo aver schiacciato nella propria metà campo le avversarie, si porta in vantaggio al 4’ grazie al goal suo esordio in maglia neroverde di Acevedo, che riceve da Othamni sulla destra, e sul secondo palo deposita comodamente in rete la palla del vantaggio Bitonto.

È un goal fondamentale quello della giocatrice portoghese, perché permette alle neroverdi di gestire come meglio non potrebbero il vantaggio e di resistere alle folate offensive delle molfettesi, fino all’intervallo.

Nella ripresa mister Pannarale riparte dallo stesso cinque con cui aveva iniziato il match e la scelta lo premia a pochi minuti dal fischio d’avvio della seconda frazione di gioco, quando Loth serve Moreira sul secondo palo, che conferma il proprio killer instict da rapace d’are di rigore, mettendo a segno lo 0-2 Bitonto.

Le molfettesi accusano il colpo e si giocano il tutto per tutto inserendo la tattica del quinto uomo di movimento a partire dal minuto cinque della ripresa.

In una gara sotto controllo per le neroverdi, a rischiare di complicare i piani tattici avrebbe potuto pensarci l’espulsione di Brenda Moreira.

Nei due minuti disputati in inferiorità numerica però, le molfettesi assediano le bitontine, ma dinanzi a loro trovano un muro eretto dinanzi la porta, di nome Tardelli. La numero uno brasiliana infatti, para qualsiasi cosa capiti dalla propria area di competenza, negando alle padroni di casa, di rientrare in partita.

Così, dopo aver rischiato di compromettere la gara, le neroverdi sfruttano la scelta delle molfettesi di giocare col quinto uomo, per piazzare il doppio colpo del ko a porta sguarnita per opera dapprima di Acevedo e poi di Loth.

Due reti, che consentono alle bitontine di calare il poker in trasferta e di prendersi i tre punti che le valgono il tanto inseguito primato in classifica.