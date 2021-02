Futsal Bitonto corsaro in trasferta: a Sammichele passa 4-7

Veni, vidi, vici.

Seppur privo di Bandana, uncino e benda nera a coprire un occhio, è un Futsal Bitonto 2019 corsaro, quello che sabato è passato per Sammichele di Bari, facendo poi ritorno a casa col bottino pieno di 3 punti, 7 goal e un importantissimo terzo piazzamento in classifica, che va ad avvalorare quella che già fino a questo momento è stata una stagione straordinaria.

Grazie alle doppiette di capitan Orlino, Binetti, Giancola e alla prima rete stagionale del bitontino Kekko Catucci, il Futsal Bitonto 2019 passa in trasferta e mette in valigia il secondo successo consecutivo dopo la sosta causa Covid.

Tre punti che proiettano i neroverdi alla sfida casalinga di sabato contro gli abruzzesi del Real Dem.

La partita

Orfano degli infortunati Barbosa e Cantieri, mister Pietro Di Bari recupera Ritorno fra i pali e Caggianelli (quest'ultimo parte però dalla panchina), scegliendo di schierarsi con Ritorno fra i pali; Orlino, Giancola, De Liso e Acquafredda.

L'avvio è subito di marca neroverde con De Liso che, servito da Giancola, si vede neutralizzata la propria conclusione dal numero uno di casa. Estremo che nulla può al 5', sul tocco vincente di Giancola dopo batti e ribatti in area che vale il vantaggio del Bitonto.

Aver sbloccato la gara fin dalle prime battute permette ai neroverdi di giocare in scioltezza e di trovare la rete del raddoppio al 7' con Orlino, che ben appostato sul secondo palo riceve, controlla e col destro docile manda la sfera in rete per lo 0-2 Bitonto.

Il Sammichele non riesce a contenere il Bitonto e dopo dodici minuti ha già speso il bonus dei cinque falli.

Così, alla sesta infrazione commessa, il Futsal Bitonto ringrazia e con Binetti dal dischetto più lontano, piazza il tris.

Lo stesso Binetti però, è impreciso dalla stessa mattonella solamente due minuti più tardi, quando calcia alto e spreca il secondo tiro libero di giornata.

Il quarto goal però è solamente rimandato ed arriva al 16' dal bitontino doc Kekko Catucci che riceve in profondità, salta il portiere e col destro deposita in rete la sua prima marcatura stagionale e lo 0-4 in favore dei suoi.

A due dal termine li Bitonto ha l'opportunità di calare la manita già all'intervallo, ma il calcio di rigore di Caggianelli, concesso dal direttore di gara, si spegne sul fondo alla destra del portiere.

Il Sammichele prova a farsi vivo per la prima volta dalle parti di Ritorno al 19' con Pisanti, la cui conclusione potente da destra è neutralizzata dalle mani del numero uno bitontino.

Ad una manciata di secondi dalla fine della prima frazione di gioco, il Bitonto cestina ancora l'opportunità di aumentare il proprio vantaggio da tiro libero, con Binetti che calcia ancora una volta alto.

È 0-4 all'intervallo.

Nella ripresa mister Di Bari riparte da Ritorno, Tarantino, Orlino e De Liso.

Così come il primo tempo, anche l'avvio di ripresa è di marca neroverde, col Bitonto che al 2' mette a segno la quinta rete di giornata con Orlino, che sugli sviluppi da angolo è lucido a controllare una sfera vagante e a depositarla alle spalle del portiere.

Con il largo vantaggio acquisito, il Bitonto abbassa il proprio baricentro, mentre il Sammichele si gioca il tutto per tutto adottando la tattica del quinto uomo di movimento.

Dopo un continuo giro palla sterile, complice anche l'ottima tenuta difensiva dei neroverdi (in maglia gialla), i padroni di casa in quattro minuti provano a rientrare in gara mettendo a segno tre reti, due su rigore dell'ex Zerbini ed una con Pisanti, portandosi sul 3-5.

Ad un minuto e ventiquattro secondi però, a togliere qualsiasi speranza di rimonta o di pari ai padroni di casa, ci pensa Binetti con una giocata d'autore: il laterale neroverde riceve palla sulla destra, controlla con maestria e scarica sotto il sette una conclusione imprendibile che vale la sesta rete per i suoi e il +3 nel computo dei goal segnati.

Il Sammichele non si scompone e, sul terzo rigore assegnato per fallo di mano dubbio di Orlino, mette a segno la quarta rete con Lo Schiavone a trenta secondi dalla fine.

A far scorrere definitivamente i titoli di coda sul match è il colpo di testa di Giancola su assist di Ritorno, per il 4-7 finale che consacra vincitore il Futsal Bitonto 2019.