Nuovo mister per il Bitonto Calcio: Loseto al posto di Ragno

Porte girevoli sulla panchina del Bitonto Calcio: la società neroverde ha comunicato l’esonero di mister Nicola Ragno e l’ingaggio di Valeriano Loseto come nuovo allenatore dei leoncelli.

Per l’ex mister è stata fatale la sconfitta di ieri in casa per 0-1 contro la Puteolana, ultima in classifica, e una condizione di classifica non proprio ottimale. È sì vero che i neroverdi devono ancora disputare due recuperi ma la compagine si trova ad un solo punto sopra la zona play out, considerando comunque una classifica cortissima e, in caso di due vittorie nelle altre partite da recuperare, una risalita addirittura a ridosso della zona play off.

Il ruolino di marcia attuale racconta di un Bitonto che ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 16 gol fatti e 17 subiti: risultati, differenza reti negativa – seppur di poco – e 18 punti in classifica. Poco, per una squadra ambiziosa come quella neroverde. Ed ecco quindi il veloce cambio in corsa Ragno-Loseto.

“Barese, classe 1972 – si legge nel comunicato stampa diramato dalla società – mister Loseto torna a sedersi su una panchina dopo le esperienze alla guida del Corato, delle giovanili di Bari e Andria, della stessa squadra federiciana in Serie C, e del Gravina nelle ultime due positive stagioni in Serie D. Confermato lo staff tecnico a supporto di mister Valeriano Loseto: Gigi Anaclerio in qualità di vice allenatore, Gianni Iurino preparatore dei portieri, e il prof. Salvo Acella preparatore atletico. Il neo tecnico neroverde dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento alla guida della sua nuova squadra, in vista della trasferta di domenica sul campo del Città di Fasano”.

Mister Loseto sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza in programma sabato 13 febbraio alle 12.30 nella sala stampa dello stadio “Città degli Ulivi