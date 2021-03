Derby col Molfetta, pirotecnico pari a firma di Tedesco e Lattanzio

La perla, il guizzo, il cuore.

Hanno veleggiato verso il tramonto accompagnate dal cullare delle onde del mare molfettese che abbraccia lo stadio “Paolo Poli”, tutte le emozioni di un derby che, in quanto tale, non si è fatto mancare davvero nulla.

Lo splendido arcobaleno col sinistro di Tedesco, l’istinto da bomber di Lattanzio e il cuore ancora dello stesso Tedesco a un secondo dal fischio finale, hanno consentito al Bitonto di guadagnare un punto d’oro in quel di Molfetta, al termine di una gara rocambolesca e al cardiopalma, dove al doppio vantaggio neroverde ha risposto la rimonta dei padroni di casa, prima del definitivo 3-3.

Sei goal, mille emozioni e un punto che consente al Bitonto di mettere in cascina il quinto risultato utile di fila.

Prossima sfida, la gara di domenica contro il Team Altamura.

La partita

Mister Loseto deve rinunciare a ben quattro giocatori appiedati dal Giudice Sportivo (Petta, Danilo Colella, Biason e Palazzo), oltre che agli inutilizzabili Genchi, Dicecco, Palmisano e agli ultimi due della lista in ordine di tempo, Taurino, senza alcun dubbio uno dei bitontini più in forma del momento, e Piarulli, fermatosi addirittura durante il riscaldamento sul sintetico del “Poli”. Difesa e attacco da reinventare del tutto, per l’allenatore barese che quantomeno può contare di nuovo sul ristabilito Sirri e sull’acquisto last minute del reparto offensivo, Gianmarco Tedesco, schierato per necessità dal primo minuto. Sarà l’indiscusso man of the match.

Piena emergenza in casa Bitonto, dunque. Questi gli undici leoncelli titolari gettati nella mischia per l’assalto al fortino molfettese (modulo 4-3-3): Figliola tra i pali, con Di Modugno, Nocerino, Sirri e Nannola davanti a lui; Capece in cabina di regia, Mariani e Montinaro mezz’ali. Tedesco, Lattanzio ed Esposito a comporre il tridente d’attacco.

In casa biancorossa, Renato Bartoli nonconferma il 3-5-2 che ha ottimamente figurato a Francavilla, mercoledì, cambiando sia modulo (4-2-3-1) sia parecchi uomini rispetto alla vittoriosa trasferta lucana: Tucci in porta anziché Rollo; la new entry Afri, Pinto, l’ex Di Bari e Dubaz i quattro di difesa; Marolla-Rafetraniana frangiflutti. Lavopa, Strambelli e Varriale a sostegno del centravanti certificato Lacarra. Squalificato Cianciaruso.

Primo tempo

I primi squilli della partita portano la firma di due dei tanti calciatori di casa con un passato nel calcio bitontino, Lavopa e Lacarra. La girata a centro area dello sgusciante n.7, deviata, finisce lontana dal radar di Figliola, mentre l’incornata da due passi del panzer barese, messo fuori tempo da un decisivo tocco di testa davanti a lui, termina alta sul montante.

Il Bitonto si fa vedere in avanti con un tiro in porta solo poco oltre il 24’, ma la conclusione mancina da fuori del dinamico Tedesco risulta essere blanda, ergo facile preda di Tucci.

Tre minuti dopo, ottimo Figliola sul collo di Marolla ben indirizzato sotto la traversa. Il forte portiere ospite è attento in volo anche sul susseguente corner “olimpico” tentato dal sempre estroso Strambelli.

42’: Bitonto sorprendentemente in vantaggio. L’ultimo arrivato Tedesco conferma in un sol colpo (e che colpo!) di essere tra i neroverdi più attivi del pomeriggio e quanto di buono si dice da un po’ sul suo conto tra gli addetti ai lavori. Il sinistro a giro del n.9 campano, imbeccato da Montinaro, si spegne quasi all’incrocio alla destra di Tucci forse un passo di troppo in avanti nell’occasione. Ciò non toglie assolutamente nulla, però, alla prodezza balistica del ragazzo venuto da Torre Annunziata.

Duplice fischio: Molfetta Calcio 0-Bitonto 1.

Secondo tempo

Si apre con il raddoppio neroverde. Primo giro di lancette, Esposito gestisce benissimo una palla quasi sulla linea di fondocampo, l’appoggia a Montinaro che scodella in area un bijou che capitan Lattanzio trasforma in rete con un colpo di testa chirurgico, spedendo la sfera nell’angolino basso alla destra di Tucci. 0-2.

Al 12’ bomber Lacarra realizza un gran gol con girata rapace e prepotente di destro nel cuore dell’area di rigore avversaria. Assist di Strambelli. 1-2, bella partita al “Paolo Paoli”.

Minuto 17: Montinaro da fuori scalda le mani protese verso il basso del n.1 biancorosso di verde vestito. Un minuto più tardi, l’arbitro fischia un rigore generoso a beneficio dell’astuto Strambelli che trasforma con un preciso sinistro all’angolino. Figliola intuisce ma non ci arriva. 2-2.

27’: dopo tre cambi sponda Molfetta, arrivano le prime due sostituzioni ordinate da Loseto. Fuori Nannola ed Esposito, dentro Milani e Triarico. Bitonto ora schierato con il 3-5-2: Triarico quinto a destra, Di Modugno “a piede invertito” sulla sinistra.

Nel frattempo, ci provano Tedesco dalla media distanza e Lattanzio in acrobazia. Ordinaria amministrazione per Tucci.

A 5 minuti dal novantesimo, la rimonta con sorpasso del Molfetta pare definitivamente completata. Punizione a spiovere dalla trequarti, colpo di testa di Acosta ad anticipare marcatori e Figliola in uscita intempestiva. 3-2 e fuori Milani per un brutto colpo alla testa rimediato in occasione della mischia-gol dalla quale è uscito vincitore l’argentino subentrato a Lavopa al nono della ripresa. Prima sconfitta per Valeriano Loseto sulla panchina del Bitonto? Anche no.

Allo scoccare del sesto ed ultimo minuto di extra time, infatti, ci pensa il tandem Triarico-Tedesco a confezionare il 3-3 conclusivo che manderà su tutte le furie i locali, con tanto di parapiglia generale nei pressi della “botola” che scende verso il tunnel dello stadio “Paolo Poli”. Ignoti i reali motivi di cotanto nervosismo da ambo le parti, fatto sta che l’attaccante arrivato appena venerdì a Bitonto può vantare, in appena tre giorni da (eroe) neroverde, già due gol e un punto pesantissimo all’attivo. I tifosi di parte e mister Loseto, ancora imbattuto su cinque gare da condottiero bitontino, ringraziano sentitamente.

Finale elettrizzante per una partita divertente e spettacolare, terminata probabilmente con il più onesto dei risultati possibili oggi a Molfetta. I biancorossi, legittimamente amareggiati, restano così nelle zone medio-alte della classifica, i neroverdi sono sesti a pari punti con il Picerno (29 punti), ma ad appena quattro punti dall’ambita vetta rappresentata ora dal Nardò. Sempre al lordo dei soliti, tanti match da recuperare dappertutto.

Prossimo impegno in calendario per il Bitonto, la sfida casalinga contro la Team Altamura di domenica 7 marzo.