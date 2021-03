Il ruggito d’orgoglio non basta. Finisce 4 a 3 il derby Molfetta-Bitonto

Il fato che non puoi cambiare.

Beffardo e vestito di cattivo gusto e sadismo accentuato, è stato solamente il fato a chiudere le porte della gloria a Futsal Bitonto 2019, ad un sospiro dalla sirena finale.

Quella che avrebbe sancito un giusto pari maturato in campo, che avrebbe celebrato il cuore, il carattere ed il ruggito d’orgoglio dei neroverdi mai domi, e che avrebbe infine addobbato di giusta meritocrazia, le parate al limite dell’impossibile di Marco Ritorno e le reti di Acquafredda, Binetti e Caggianelli.

Invece per gli uomini di mister Di Bari così non è stato, ed il tiro di Ortiz deviato in rete a nove secondi dalla fine, ha sancito la vittoria dei padroni di casa del Molfetta, lasciando al Bitonto da un lato una buona dose di rimpianti, dall’altra una di meritati applausi.

Va alle Aquile Molfetta per 4-3 dunque, il derby della ventunesima giornata del campionato nazionale di serie B girone G.

Prossimo impegno per il Bitonto, la sfida di martedì contro il Barletta.

La partita

Orfano dell’infortunato Lucas Cantieri, mister Pietro Di Bari scegli di schierarsi con Ritorno, Barbosa, De Liso, Caggianelli, Orlino.

I padroni di casa provano a mettere fin da subito le cose in chiaro con i tentativi di Murolo e Ortiz, sui quali è attento e guardingo Marco Ritorno, ad allontanare la minaccia.

Il Bitonto però è compatto e si fa vedere dalle parti dell’estremo di casa al 5’ con una conclusione di Barbosa da posizione laterale, facilmente bloccata dallo stesso portiere.

La gara viene giocata su alti ritmi, e dopo il salvataggio sulla linea di Barbosa, sul tentativo ravvicinato di Di Benedetto, il Bitonto sfiora per ben due volte il goal del vantaggio.

Al 12’ è Acquafredda servito sulla banda laterale sinistra a colpire a botta sicura, trovando però l’attenta uscita bassa del portiere a negargli il goal.

Un minuto più tardi, è invece Binetti a convergere centralmente, a tagliare in due la squadra biancorossa ed a calciare col destro rasoterra dal limite dell’area, non trovando la porta per una questione di centimetri.

Nel momento migliore del Bitonto però, i padroni di casa passano grazie al goal di Di Benedetto chesi porta la palla sul destro e dal limite dell’area di rigore trova l’angolo giusto che batte Ritorno e che vale l’1-0 dei suoi al 16’.

La gioia del vantaggio però dura poco e trenta secondi più tardi il Bitonto la rimette in pari grazie ad Acquafredda, che su schema da angolo riceve sul secondo palo e col destro e fa 1-1.

Prima dell’intervallo però, da una palla persa in uscita, il Molfetta è abile a ripartire ed a servire sulla sinistra Dell’Olio, che in spaccata batte Ritorno e fa 2-1.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari sceglie di ripartire con Ritorno, De Liso, Binetti, Barbosa e Orlino.

L’avvio è tutto in favore del Bitonto che dopo soli tre minuti sfiora la rete con il tiro di Binetti dal limite, parato dal portiere e con la punizione da sinistra di Barbosa, che si spegne sul fondo.

Al 6’ però, il Bitonto la rimette in pari grazie ad uno straordinario goal di Binetti, che riceve sulla destra da un caparbio De Liso, sterza sul sinistro e con un rasoterra chirurgico batte il portiere di casa per il 2-2 dei neroverdi.

I padroni di casa non stanno a guardare ed al 7’ solo uno strepitoso intervento di Ritorno, nega a Rubio la gioia della rete.

L’estremo neroverd3-3e, che due minuti più tardi si ripete anche sul tentativo ravvicinato di Di Benedetto.

All’ 11’ il Bitonto ha l’opportunità di portarsi in vantaggio, ma Acquafredda da ottima posizione sulla sinistra, non riesce a mantenere la lucidità necessaria per battere a rete o servire al centro dell’area i propri compagni liberi, facendosi neutralizzare ogni tentativo, dall’uscita bassa del portiere di casa.

Stessa sorte alcuni minuti più tardi sul tentativo di Caggianelli.

Così, dopo aver sprecato due ottime occasioni, a due dalla fine il Bitonto subisce il terzo goal dei padroni di casa per opera di Rubio, che riceve sul secondo palo e appoggia comodamente in rete per il terzo vantaggio dei biancorossi.

Mister Di Bari si gioca il tutto per tutto inserendo De Liso come quinto uomo di movimento, ed al 19’ la sua mossa premiata dal tiro di Caggianelli dall’altezza del dischetto che si spegne sotto il sette e vale il 3-3 del Bitonto.

Quando la gara sembrava essere destinata ad un pareggio giusto però, a nove secondi dalla fine il tiro di Ortiz viene deviate beffardamente dal piede di Orlino che mette fuori casa Ritorno e vale il definitivo 4-3 dei padroni di casa.

Al fischio finale dunque, tanta amarezza ma anche tanti applausi per il Bitonto, che può solo recriminare contro il fato.