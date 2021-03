Tutto facile per le leoncelle: 6-1 contro l'Irpinia

Ancora una vittoria. La 19esima su 21 partite.

Anche ieri pomeriggio, la legge è stata una soltanto. Quella che sta dominando il girone D della serie A2 femminile di futsal.

Quella della Polisportiva, che davanti ai pochissimi tifosi del parquet amico, ha battuto con un punteggio netto e inequivocabile, 6-1, il Futsal Irpinia, ma che ha dimostrato, soprattutto nei primi 20’, di meritare il posto in Classifica – sesto – ed è stata una delle compagini più apprezzate nella città dell’olio e del sollievo.

Ma contro le leoncelle anche lei, così come all’andata, ha potuto fare ben poco.

Soprattutto nel secondo tempo.

Già, la partita è da dividere in almeno tre fasi: nella prima – i primi 10 minuti del primo tempo – il Bitonto parte subito sull’acceleratore, gioca come sa e va avanti 2-0 con la doppietta della “puntualissima” Joana Azevedo. Il cecchino che non sbaglia un colpo è portoghese, ma sembra svizzero per la puntualità e la regolarità con cui va a segno. Sono 22 in nove partite disputate. Significa che “Jozita” è andata sempre a segno da quando è arrivata.

Nella seconda – tutta la seconda metà del primo tempo – le leoncelle abbassano un po’ i ritmi, controllano la situazione, sbagliano un po’ di più in fase di impostazione, e l’Irpinia guadagna metri, fa miglior pressing, e crea argomenti importanti dalle parti di Gabriella Tardelli, che però concede soltanto calci d’angolo.

Nell’ultima fase – tutto il secondo tempo – la capolista mette sul parquet del “Paolo Borsellino” gli ingredienti che da ottobre mastica benissimo: continuità, qualità, ingordigia, ritmi alti, anzi altissimi, gioco tutto in velocità. Non è un caso, allora, che il punteggio si allarghi, perché c’è la doppietta di Brenda Moreira (sono 44 per la brasiliana, già meglio della scorsa annata, ma il primo dei due è una autentica chicca per il gioco del futsal), il guizzo di Grecia Fontela (per lei sono 18 in Campionato) e la sfortunata autorete di Pisani.

Serve a poco – solo per le statistiche e il tabellino finale – il goal irpino di Del Gaizo, brava e furba a superare l’estremo difensore di casa in uscita.

Il punteggio dice 6-1. Ancora una volta, la Polisportiva (è la 17esima volta che accade su 19 vittorie) vince con più di tre reti di scarto, e gongola sempre di più.

Al traguardo della serie A, mancano tre vittorie e quattro partite da disputare. Sono nove i punti di vantaggio sul Molfetta (due partite in meno) e 15 sul Lamezia (ieri a riposo).

Domenica tappa numero 22. Trasferta a Sammichele contro il New Cap.