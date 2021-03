Azevedo e Moreira lanciano la Polisportiva verso la A: 9-2 al Lamezia

L'ultimo passo verso la gloria.

Come fossero pennellate docili e allo stesso tempo veraci, venute fuori dalle mani e dalla mente di Michelangelo o Raffaello, sono quadri d'autore di rara bellezza, le prodezze con cui le leoncelle della Polisportiva Bitonto femminile hanno battuto il Lamezia, avvicinando sempre più il traguardo storico della serie A.

Nove reti, cinque per la portoghese Azevedo e quattro per la brasiliana Moreira, con cui le neroverdi hanno dimostrato il proprio strapotere all'interno di questa competizione, portando solamente a tre punti e ad una settimana il tempo che le separa da una delle pagine più belle e significative della Bitonto sportiva.

La partita

Parte subito bene il Bitonto che trova subito la rete del vantaggio grazie a Moreira che serve Azevedo sul secondo palo, la quale in spaccata fa 1-0. Il pari ospite arriva grazie al tocco sfortunato di Loth su calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Il nuovo vantaggio arriva ancora grazie ad Azevedo che sempre in spaccata manda la palla sotto il sette e fa 2-1.

Passano pochi secondi e Moreira recupera palla e col tocco sotto fa 3-1. Ancora pochi secondi più tardi e Moreira beffa il portiere con un tiro centrale e fa 4-1.

Il pokerissimo invece è d'autore: lancio lungo di Tardelli, tacco di Azevedo e goal al volo Moreira. Subito dopo la neo entrata Brueren serve l'inserimento centrale di Azevedo che col destro fa 6-1.

Nella ripresa il Lamezia prova a rientrare in partita mettendo a segno un calcio di punizione dal limite, dalla corsia di destra. Passano due minuti e Azevedo pesca in area Moreira che gira di testa e fa 7-2. L'ottava rete arriva grazie ad un uno-due formidabile con Loth che serve sul secondo palo Moreira che in scivolata fa 8-2.

La parola fine sul match la scrive ancora Azevedo, che spinge in rete il tiro di Valenzano e mette a segno sia il nove a due, sia la sua quinta marcatura stagionale.

Per le neroverdi la serie A élite dista ora soltanto una vittoria, che può arrivare già domenica prossima, in trasferta contro il Vultur Rionero.