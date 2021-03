Serie A! Le leoncelle entrano nella storia

Le ragazze hanno fatto la storia.

Adesso sì, è tutto ufficiale, tutto vero. La scia bicolore neroverde, partita dalle colline lucane di Rionero in Vulture e giunta fino ai vicoli del centro antico di Bitonto nel tardo pomeriggio di ieri, ha significato una cosa sola: le ragazze della Polisportiva Bitonto Calcio a 5 femminile sono diventate campionesse di Puglia.

Un successo straordinario e storico per la Bitonto sportiva, che affonda le radici nella terra dell’ulivo e si dirama nel mondo dal Brasile al Portogallo, dall’Olanda al Perù, per rendere omaggio a tutte le protagoniste di questa fantastica cavalcata culminata con la conquista del campionato.

A spalancare le porte dell’eden sportivo per le leoncelle del patron Silvano Intini, è stata la vittoria in trasferta per 5-2 sul Rionero, grazie alla tripletta di Azevedo e alla doppietta di Moreira.

Ora per le ragazze e per tutta la dirigenza neroverde è tempo di godersi il meritato successo e prepararsi nel migliore dei modi ad un altro appuntamento storico: le Final Eight di Coppa.

La partita

Mister Pannarale, orfano di Fontela infortunata e di Tardelli alle prese con una defezione dell’ultimo momento, parte col cinque iniziale composto da Tempesta, Loth, Othmani, Moreira ed Azevedo.

La tensione è palpabile e, complice anche il rettangolo di gioco molto stretto, le neroverdi faticano a trovare il bandolo della matassa.

Difatti, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con uno schema da calcio piazzato che coglie impreparata la difesa del Bitonto. 1-0.

Il goal subito, però, scuote definitivamente il Bitonto che agguanta il pari grazie ad uno splendido goal di Moreira, che si coordina dalla distanza e col destro non lascia scampo al portiere per l’1-1 neroverde.

Passano pochissimi minuti e il Bitonto raddoppia grazie alla portoghese Azevedo, che riceve dalla sinistra l’assist al bacio di Moreira e sul secondo palo fa 1-2 per il Bitonto.

I padroni di casa fanno fatica ad uscire, e il Bitonto non perdona mettendo a segno anche la terza rete di giornata con l’olandese Loth che riceve da Othmani in area e fa 1-3 per il Bitonto.

Prima dell’intervallo però i padroni di casa non mollano la presa e riescono a rientrare in gara mettendo a segno la rete del 2-3.

Nella ripresa mister Pannarale decide di non rischiare nulla e schiera lo stesso cinque di partenza del primo tempo.

Dopo un avvio di ripresa in grande sofferenza, è un contropiede letale a scacciare via le paure per il Bitonto: Moreira recupera palla dalla propria area, parte in velocità e prima che il portiere possa intervenire serve centralmente Azevedo che, a porta sguarnita, deposita in rete la palla del 2-4.

Sulle ali dell’entusiasmo il Bitonto cala la manita e lo fa ancora con Azevedo, che riceve dalla sinistra e di testa fa 2-5 per il Bitonto.

Othmani riceve palla da destra, stoppa, calcia con la punta ma la sua conclusione si spegne sulla traversa dopo la respinta coi piedi del portiere.

Nei minuti finali il Bitonto gestisce senza troppi affanni e al fischio finale è tripudio Bitonto per una meravigliosa pagina di storia.