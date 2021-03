Nicola Lavacca: "Risultato che resterà scolpito negli annali dello sport bitontino"

Ecco il messaggio di felicitazioni per la storica vittoria della Polisportiva Bitonto di calcio a 5 femminile che giunge da Nicola Lavacca, giornalista e diduciario Coni per la città di Bitonto.



Un grande storico evento per lo sport della nostra città, grazie alla straordinaria impresa della Polisportiva Five che ha trionfato nel campionato di A2 di calcio a 5 femminile, conquistando per la prima volta l'approdo nella serie A.

Un plauso alla società che ha gettato le basi per il grande salto, allo staff tecnico che ha brillantemente guidato la squadra verso l'Olimpo e alle giocatrici protagoniste di un risultato prestigioso che resterà scolpito negli annali dello sport bitontino.

Pur in un momento così difficile e delicato a causa della pandemia, le gesta della Polisportiva Five regalano un piccolo sorriso e un pò di gioia all'intera comunità, per costruire e raggiungere insieme altri importanti traguardi.