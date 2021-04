Bitonto da poker! E ora, il sogno play off

Hai capito la matricola.

Sono stati gli applausi lasciati riecheggiare nel PalaDolmen di Bisceglie, gli ultimi di un campionato intero, ad accompagnare i giocatori del Futsal Bitonto 2019 verso un sogno chiamato play off.

Un sogno costruito di giornata in giornata, a suon di goal e prestazioni eccellenti, con cui gli uomini di mister Pietro Di Bari hanno sovvertito qualsiasi pronostico spalancandosi le porte verso uno dei punti più alti in tre anni di attività agonistica.

Un passo nella storia, reso possibile grazie alla professionalità, alla passione e all’umiltà di tutti i componenti della società neroverde, dai dirigenti agli addetti ai lavori per finire ai giocatori.

Un traguardo fantastico, al quale ha dato ufficialmente il via la vittoria ottenuta sabato per quattro reti a una contro la Diaz Bisceglie, grazie alla doppietta di capitan Barbosa, alla rete di Binetti e al quarto goal stagionale del portiere Marco Ritorno.

La partita

Mister Pietro Di Bari, orfano solo di Deliso, sceglie di partire col cinque composto da Ritorno, Caggianelli, Orlino, Barbosa e Cantieri.

L’avvio del Bitonto è da grande squadra e dopo soli due giri di lancette, Barbosa prova a sfondare da sinistra, trovando la risposta del portiere in angolo.

Al 7’ il Bitonto ha la prima vera occasione di fare male ai padroni di casa, ma il tocco sicuro di Caggianelli su assist di Orlino, si spegne di poco sul fondo.

Al 9’ il Bitonto passa e lo fa grazie ad un’autentica magia made in Brasil di capitan Barbosa, che se ne va sulla sinistra e da posizione impossibile pesca l’angolo più lontano per battere il portiere e fare 0-1 Bitonto.

Passano due minuti ed a provarci è Lovascio col sinistro su schema da calcio piazzato, con palla che si spegne di poco sul fondo.

Dopo un avvio in sordina, si fa viva anche la Diaz e lo fa con Iodice, che ruba palla ai neroverdi e dal limite calcia alto.

Sul capovolgimento di fronte il Bitonto prova a far male, ma Barbosa è altruista al momento del tiro e l’occasione si conclude con un nulla di fatto.

La Diaz riparte velocemente e Giancola è costretto al fallo al limite dell’area. Sul calcio piazzato però la retroguardia neroverde respinge per ben quattro volte i tentativi biscegliesi ed il risultato resta fermo sullo 0-1.

L’ultima occasione della prima frazione di gioco è ancora di marca bitontina e porta la firma di Acquafredda, che conclude fuori di poco da ottima posizione, dopo una bella azione manovrata dei suoi.

È 0-1 all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari riparte da Ritorno, Giancola, Cantieri, Orlino e Barbosa.

La Diaz prova a rimettere in parità il match sin dal primo minuto e lo fa con Cadini che ci prova per ben due volte, ma Ritorno è attento e respinge prima con le mani e poi coi piedi.

Il Bitonto si fa vedere al 3’ con Cantieri, il cui sinistro da posizione centrale è deviato in angolo da un difensore.

Lo stesso Cantieri, che tre minuti più tardi si vede negare dal palo la gioia del goal, dopo essere stato lanciato a tu per tu col portiere.

La Diaz non molla e al 9’ Sinigallia si mette in proprio e dalla lunga distanza calcia alto.

Mister Pietro Di Bari prova a mettere grinta e polmoni in campo, lanciando nella mischia il bitontino doc Roberto Tarantino.

I padroni di casa restano vigili e con Di Bendetto pareggiano il conto dei legni, con un rasoterra destro che centra il palo e si spegne poi sul fondo.

E’ il preludio alla rete del pari che arriva al 15’ con lo stesso Di Benedetto, che intercetta palla a centrocampo, avanza di alcuni metri e col destro batte Ritorno per la rete dell’1-1 Diaz.

Il goal subito però non sortisce alcun effetto negativo sulla testa dei neroverdi, che trenta secondi più tardi si riportano in avanti con Domenico Binetti, che riceve da Orlino e dopo la prima respinta del portiere, col sinistro fa 1-2 Bitonto.

Colpita per la seconda volta, la Diaz si gioca il tutto per tutto adottando la tattica del quinto uomo di movimento. Il Bitonto non perde lucidità ed al 18’ porta a tre le proprie marcature grazie a Barbosa, che lanciato in profondità batte il portiere di casa con il sinistro e fa 1-3.

A far calare definitivamente il sipario sul match è Marco Ritorno, che intercella sfera, la controlla e col destro la manda direttamente in porta dalla propria area di rigore, per la quarta rete stagionale e per la rete dell’1-4 Bitonto che chiude il proprio campionato al quarto posto, a quota 46 punti e si gode un traguardo storico al suo primo anno di serie B.