Svanisce ad Andria il sogno play off dei Leoncelli: 3-1 Fidelis

Niente di più da chiedere. È stato il caldo afoso di un pomeriggio di metà giugno, a far calare il sipario sul sogno play off e sulla stagione 2020/2021 del Bitonto Calcio.

Un sogno inseguito, cercato, voluto e conquistato, in una stagione che per certi tratti ha assunto i contorni di un incubo e per certi altri tratti, invece, lo è stata per davvero.

Nulla, però, può essere recriminato ai ragazzi che in un’annata a dir poco sfortunata, hanno dato il massimo sudando e onorando la maglia in ogni singola gara, gettando il cuore oltre l’ostacolo fino al novantacinquesimo minuto della sfida di ieri.

Se il presente è la certezza assoluta di aver fatto il massimo, però, il dubbio più grande resta il futuro. Un futuro da dividere fra campo e Palazzo Gentile, con l’auspicio che le parti interessate restino queste due solamente.

Perché si preannuncia un’estate rovente all’ombra dell’ulivo pallonaro.

La cronaca della partita (a cura dell’ufficio stampa del Bitonto Calcio)

Partenza vivace dei biancazzurri, sospinti da un gran bel pubblico, numeroso e rumoroso. Bitonto attendista e pronto a colpire sulle ripartenze.

Piove sul bagnato in casa ospite, al 17’: fuori Biason per un problema muscolare, dentro Capece. Tedesco unico over rimasto concretamente a disposizione di Loseto in panchina, non essendo Nocerino in condizioni fisiche tali da poter essere gettato nella mischia, oggi pomeriggio.

Al 21’, il primo tiro nello specchio della partita è comunque di marca bitontina: ci prova Palazzo di sinistro dal limite dell’area, ma il suo rasoterra è facile preda del 2001 Anatrella.

A ridosso della mezzora, arrivano anche i primi due squilli della Fidelis con il solito insidioso Cerone, che ci prova da lontano col mancino (palla alta), e con una zuccata mal riuscita di Scaringella nel cuore dell’area avversaria. Palla ampiamente a lato.

35’: Benvenga direttamente su punizione. De Lucia si rifugia in corner. Cinque minuti dopo, bella combinazione nei sedici metri tra Taurino e Palazzo il quale, dal margine defilato dell’area piccola, si fa murare da Anatrella in uscita bassa.

Non accade null’altro di rilevante nei primi 46 minuti di gioco, così il sole estivo battente sul “Degli Ulivi” può accompagnare nei più freschi spogliatoi i protagonisti in campo sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo

Il taccuino della ripresa viene inaugurato dall’eurogol al 5’ di Benvenga, che lascia partire un esterno collo spaventoso dai 25 metri circa, quasi da fermo, con effetto a rientrare. De Lucia fulminato dalla saetta e Fidelis Andria in vantaggio. 1-0.

16’: Benvenga sente profumo di pomeriggio di grazia e tenta addirittura il tacco volante su corner. Palla di poco a lato; due minuti più tardi stessa sorte, per “misura” e palo preso di mira, per il sinistro a giro di Cerone.

25’: i calci piazzati di Cerone dalla media distanza si confermano una sentenza anche per il Bitonto. Mancino magico a scavalcare la barriera dell’aitante n.10 andriese (numero non casuale quello sulle sue spalle) e 2-0.

31’: rigore per i leoncelli! Tedesco sguscia via in area sul fronte destro d’attacco e viene steso. Al tifoso andriese Lattanzio non tremano né cuore né gambe e così Anatrella è beffato dal dischetto con un sinistro centrale. Diciannovesima marcatura stagionale per il capitano neroverde e 2-1.

In pieno recupero, con il Bitonto tutto sbilanciato in avanti alla ricerca del gol che varrebbe i tempi (e le speranze) supplementari, arriva puntuale in contropiede il 3-1 definitivo di Prinari, subentrato a Scaringella una dozzina di minuti prima.

Fine delle danze per gli encomiabili losetiani, anche al “Degli Ulivi” di Andria combattivi, coraggiosi e attaccati alla maglia, ma purtroppo incapaci di gettare i cuori oltre gli ostacoli. Sparsi un po’ dovunque dagli avversari odierni, dall’infermeria e dalla malasorte di una stagione davvero difficile da eguagliare in quanto ad eventi avversi.