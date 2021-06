Si dividono le strade tra il Bitonto e mister Loseto

Le strade del Bitonto calcio e di mister Valeriano Loseto si dividono. Dopo aver raggiunto il quarto posto finale in classifica e la qualificazione ai play-off (semifinale persa contro la Fidelis Andria), la società neroverde annuncia la separazione dall’allenatore barese.

“L’Us Bitonto Calcio – si legge nel comunicato della società – comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Valeriano Loseto ​​​​​​. Nell’augurare le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera, la società neroverde desidera ringraziare il tecnico barese per il lavoro svolto, per l’impegno e per la professionalità dimostrati alla guida del Bitonto, e che hanno portato alla conquista del quarto posto finale nel girone H del Campionato di Serie D e alla qualificazione alla fase playoff. L’Us Bitonto Calcio comunicherà nei prossimi giorni il nome del successore di mister Loseto alla guida tecnica della Prima Squadra”.