Nuovo acquisto per il Bitonto C5 Femminile: è Diletta Macchiarella

Diletta Macchiarella è il nuovo acquisto del Bitonto C5 Femminile. Laterale/pivot, classe 94, è originaria di Ascoli Satriano (Foggia) e per la prima volta gioca nella sua Puglia.

Proviene dal Città di Capena che ha disputato l’ultimo Campionato di serie A qualificandosi per i quarti di finale dei play off scudetto e per la Final Eight di Coppa Italia. In precedenza ha militato per la Futsal Irpinia in A2. È stata per due anni capitano della rappresentativa del CR Campania al Torneo delle Regioni di Calcio a 5.

L'acquisto di Diletta Macchiarella rientra nel percorso di rafforzamento del roaster in vista della partecipazione del Bitonto C5 Femminile al Campionato di serie A. Nelle prossime settimane saranno valutate altre operazioni in ingresso per mettere a disposizione del coach, Marcio Santos, un gruppo di atlete in grado di ben figurare.